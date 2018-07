Resultados del Mundial Rusia 2018 | Últimas noticias EN VIVO

04:20 p.m. El jugador del partido fue Harry Kane, el goleador de la Copa del Mundo.

04:00 p.m. ¡Inglaterra a cuartos de final del Mundial Rusia 2018! Venció por penales (4-3) a Colombia.

03:30 p.m. Revive el 1-1 de Yerry Mina.

03:10 p.m. Sexto gol de Harry Kane en la Copa del Mundo

03:00 p.m. Colombia e Inglaterra igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario y juegan tiempo extra. Anotaron Harry Kane y Yerry Mina.

12:30 p.m. Alineaciones confirmadas del Colombia vs Inglaterra.

11:15 a.m. El jugador del partido fue el autor del único tanto: Emil Forsberg.

11:00 a.m. ¡Suecia es cuartofinalista de Rusia 2018!

#SWE WIN!



Ten-man #SUI are knocked-out thanks to a deflected strike from @eforsberg10! #WorldCup pic.twitter.com/BDYSnxskt9