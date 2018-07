Tite: “¿Es un pecado el juego de Neymar?”

Samara. Agencia. El entrenador de Brasil, Tite, salió a defender a Neymar luego de las declaraciones de los mexicanos. “Neymar es un chico al que le gusta jugar, regatear... A veces no es comprendido por los rivales porque es muy ágil y rápido, es verdad, pero ¿es un pecado regatear en el último tercio del campo? ¿Es un pecado buscar la jugada individual? Yo quiero que haga eso”. También aseguró que su sistema defensivo consiste en marcar la zona y no al hombre. “Nosotros no marcamos al hombre, lo hacemos en zona. Así en todos los partidos, aunque cambiamos según la selección. Pero marcamos en zona”.