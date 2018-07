¿Mohamed Salah se refirió a la eliminación de Ramos de Rusia 2018?

La eliminación de España fue una de las grandes sorpresas en la jornada de ayer por los cuartos de final al caer en la definición por penales 4-3 frente al local Rusia.

Como siempre, la polémica no se ha hecho esperar. Algunos medios ingleses como The Mirror o Daily Star indicaron que, durante el primer gol de España que tuvo como protagonistas a Sergio Ramos y Sergey Ignashevich, quien fue finalmente el que empujó accidentalmente el balón contra su propia portería, el capitán habría gritado “Denúnciame, Mo” durante la eufórica celebración, según reporta el portal Sport.es

Esto en alusión a la lesión en el hombro que le ocasionó a Mohamed Salah en la final de la Champions League en mayo pasado. Algunos especulan que el egipcio no le habría perdonado lo sucedido en el Estadio Olímpico de Kiev.

“Algunos quizás piensan que ha finalizado, pero no ha finalizado. Es necesario que haya un cambio”, fue la publicación del delantero del Liverpool el día de ayer en su cuenta de Twitter, luego que se conociera la eliminación de ‘La Roja’ de la Copa del Mundo.

Some might think it’s over but it isn’t over. There needs to be change.