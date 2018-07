El amigo de Federer

Poder ver a Roger Federer en acción es todo un lujo. Conocerlo, todo un sueño. Poder decir que el maestro del tenis es tu amigo no tiene precio, y Breel Embolo es una de esas personas. El seleccionado suizo conoció a Roger en Basilea y recibió su apoyo cuando se lesionó en octubre de 2016. “Cuando me lesioné me invitó a uno de sus partidos y me dio consejos”, dijo Embolo.

No puede con los locales

A España cada vez que le tocó jugar contra los anfitriones en los mundiales siempre le fue mal: ayer le tocó a Rusia, quien lo superó por penales. En 1934 perdió, con escándalo incluido, frente a Italia. En el Mundial de Brasil 1950 volvió a caer en semifinales con los locales. Al igual que en la Copa de Corea-Japón 2002. Sin duda, la ‘Furia’ tiene la maldición de los anfitriones.

Lo tiene de punto a Ney

Eric Cantona se ha mofado una vez más de Neymar por sus habituales caídas al césped. La vez pasada fue por su look, comparándolo con una cacatúa. El exjugador francés lo compara con una maleta amarilla que da vueltas sin parar y se atreve a aconsejar a la estrella brasileña sobre cómo no debe dolerse cuando cae.

Fuerza, Bilardo

Carlos Salvador Bilardo, campeón con Argentina en México 86 y subcampeón en Italia 90, fue internado nuevamente en la clínica Sagrada Familia, aquejado del síndrome de Hakim Adams, luego de ser operado hace unos días.

Mina de oro

Damien Comolli, director deportivo del Fenerbahce, viajó a Rusia para conversar con el defensa colombiano Yerry Mina, a quien busca fichar para la próxima temporada. El hoy jugador del Barcelona ya lleva dos goles, ambos de cabeza, en Rusia 2018.

‘O Rei de Francia’

Luego de su destacada actuación frente a Argentina, más de uno le rindió pleitesía a Mbappé. Entre ellos ‘O Rei’ Pelé, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: “Felicitaciones, Kylian. Marcando dos veces en un partido de un Mundial, tan joven terminaste en buena compañía! Buena suerte para los próximos partidos. Excepto contra Brasi!”.

Rey sin suerte

Nadie se quiere perder el Mundial. Ni siquiera el rey de España. Felipe VI estuvo sentado en el palco oficial de la FIFA observando el encuentro entre su selección y Rusia por los octavos de final. El monarca viajó especialmente en vuelo privado para mirar desde cerca al equipo de Fernando Hierro. Sin embargo, al final sufrió la derrota de su país mediante la vía de los penales.