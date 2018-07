México vs Brasil DÓNDE VER: empatan 0-0 en octavos de final

Las selecciones de México y Brasil se encontrarán este lunes en uno de los duelos más atractivos de octavos de final del Mundial Rusia 2018 (9:00 p.m. hora peruana EN VIVO Y EN DIRECTO) en cotejo que se llevará a cabo en el Samara Arena.

MINUTO A MINUTO

- 11' 'Chicharito' que estuvo en el área brasileña, pero la defensa rival despejó el balón.

- 9' ¡Allison chocó con un jugador mexicano y el balón salió fuera del arco!

- 9' Tiro de esquina para México.

- 7' Falta del 'Piojo' Herrera contra Neymar.

- 7' pases en México que alientan a la hinchada azteca a gritar '¡Ole!'.

- 5' Neymar le pegó al balón y el 'Memo' Ochoa detuvo la pelota.

- 5' Coutinho cometió varias faltas a Ayala.

- 3' Falta de Chicharito contra Fagner.

- 2' ¡Centro de Lozano que despeja Allison con un puño!

Empezó el partido de México vs Brasil.

Previa: Alineaciones confirmadas.

La previa

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio llegan en medio de duras críticas de la prensa de su país, luego de la goleada sufrida ante Suecia por 3-0. Pese a los triunfos iniciales ante Alemania y Corea del Sur, la ‘Tri’ no ha convencido a todos sus aficionados.

Sin embargo, este ambiente de pesimismo puede llegar a ser motivante para los jugadores aztecas, quienes tuvieron una atmósfera similar antes del debut frente a los germanos. Y de la mano de Javier ‘Chicharito’ Hernández, buscarán dar la gran sorpresa de la Copa del Mundo.

Mientras tanto Brasil tuvo una primera fase menos brillante de lo esperado, con solo chispazos de buen fútbol. Neymar no ha brillado en todo su esplendor y le ha cedido el protagonismo al crack del Barcelona Philippe Coutinho, que ha sido el elemento más destacado de la ‘canarinha’.

Brasil lleva ventaja en los duelos contra los aztecas por las Copas del Mundo. En 1950 ganó 4-0, en 1954 fue 5-0, en 1962 el triunfo sudamericano fue por 2-0, mientras que la última vez que se enfrentaron fue en el mundial pasado, en 2014, con un empate sin goles.

Sin embargo, México ha conseguido triunfos históricos como la final de la Confederaciones 1999, la Copa Oro 2003 y la final de los JJ.OO. de Londres 2012, por lo que sabe lo que es dejar afuera a los brasileñosde torneos importantes.

Horarios del México vs Brasil

Perú: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 10:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Canales del México vs Brasil

México vs Brasil del Sur en vivo por Latina

Narración: Peter Arévalo

Comentarios: Jorge Gonzales

México vs Brasil en vivo por DirecTV Sports (Audio 1)

Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Juan Pablo Varsky

México vs Brasil en vivo por DirecTV Sports (Audio 2)

Narración: Federico Rojas

Comentarios: Carlos Suárez

México vs Brasil en vivo por TyC Sports

Narración: Rodolfo Di Paoli

Comentarios: Ariel Rodríguez

México vs Brasil en vivo por Telemundo Sports

Narración: Andrés Cantor

Comentarios: Carlos Hermosillo y Jesús Ramírez

México vs Brasil en vivo por Movistar Play (Centroamérica y Chile)

Narración: Hernán Chanampa

Comentarios: Marquinho

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Joao Miranda, Filipe Luis; Paulinho, Casemiro; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesús.

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Edson Álvarez, Jesús Gallardo; Miguel Layún, Héctor Herrera, Carlos Vela, Andrés Guardado, Hirving Lozano; Javier Hernández. DT: Juan Carlos Osorio.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online México vs Brasil?

