Resultados del Mundial Rusia 2018 | Últimas noticias EN VIVO

6:40 p.m. El portero de Croacia, Subasic, realizó un cambio poco común en el fútbol antes del inicio de la tanda de penaltis ante Dinamarca.

5:42 p.m. Así va quedando el cuadro de clasificación hasta la final.

Half way there...



Two quarter-finals decided, two to go, with this confirmed tonight 👇



Sat 7 July, 21:00

Russia vs Croatia 🇷🇺🇭🇷

Sochi#RUSCRO pic.twitter.com/EQz4X33hu2 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 de julio de 2018

4:42 p.m. El jugador del partido fue el portero danés Kasper Schmeichel.

3:50 p.m. ¡Croacia clasificó a los cuartos de final del Mundial! En penales se impuso 3-2.

3:00 p.m. Croacia y Dinamarca no pudieron romper la paridad y se van a tiempo extra.

1:48 p.m. Al termino de la primera parte, Croacia y Dinamarca igualan 1-1.

11:45 a.m. ¡Rusia eliminó a España! En penales, los anfitriones se impusieron por 4-3 y siguen en carrera en el Mundial.

11:00 a.m. España y Rusia empataron 1-1 en el tiempo reglamentario y ahora se vana tiempo extra.

10:30 a.m. Revisa algunas estadísticas de la primera parte.

09:20 a.m. La 'Roja' se pone arriba en el marcador mediante un autogol de Ignashevich.

Ramos is so dangerous off set pieces these days he doesn't even need to touch the ball... 😅#ESPRUS pic.twitter.com/fec0HuFCBc — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 de julio de 2018

08:30 a.m. Estas son las alineaciones de España y Rusia por los octavos de final.

#ESPRUS // FORMATIONS



How would you have lined them up for this game? pic.twitter.com/VggM8Lw1To — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 de julio de 2018

07:00 a.m. España ya llegó al estadio de Luzhniki.

06:00 a.m. Esta es la lista de árbitros FIFA para campo y el VAR.