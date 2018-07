Humildad del grande

Eloy Jáuregui

El triunfo uruguayo no fue casual. Tiene equipo y DT. Uruguay respetando a sus puntas, cambió el 70% de su equipo. Sobre todo en el medio. Betancour, Vecino, Torreira, Nandez, Laxalt, juegan con una idea de verticalidad espasmódica y son solventes en sociedades zonales. Por eso son protagonistas.

Este sábado dejaron afuera del Mundial a dos astros: CR7 y Messi. Entonces escucho El último tango en París (Gato Barbieri) y observo correr desde Camerún, y como un demonio, a Kylian Mbappé. Gol de Francia. Los histéricos periodistas argentinos no se cansaban de hablar de la revolución del ‘doble 5’ y del ‘falso 9’. Pamplinas. Ayer los franceses los aplastaron. Ese dueto Sampaoli-Mascherano no sirvió nunca y Messi es uno. No once.

Los galos son una máquina. Decía alguien para nuestro orgullo que a Argentina le faltó lo que le sobraba a Perú: humildad y equipo. Igual, nos ganaron a los dos. Ahora viene el recambio. Con jugadores no con estrellas. Con planes y fechas, no con milongas y tatuajes.

Los argentinos se erigen con un sistema emergente. Desde su dirigencia. Ojo, clasificaron en la última fecha, no dejaron de ser Messi-dependientes y a su entrenador le faltó firmeza. Armó mal el sistema pese al brillo individual de sus piezas. A Perú lo despidieron con aplausos, a ellos a punta de memes.

Insisto que en este Mundial de medianías hay tres o cuatro con opciones para campeón. El resto no llega pero ya no hay dramas. Insisto con Perú. Perdonen la tristeza, íbamos para protagonistas. Ahora estamos en casa.