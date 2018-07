España vs Rusia: La hora de la verdad

Moscú. Agencia

No quieren sorpresas. España sabe que es la oportunidad perfecta para demostrar que los problemas quedaron en el pasado y su único objetivo es ser campeones mundiales por segunda vez, mientras que Rusia quiere demostrar que es un buen anfitrión.

El estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, será el escenario que albergará el encuentro por octavos de final, entre españoles y rusos, a la 9.00 a.m.(hora peruana) y será dirigido por el árbitro holandés Bjorn Kuipers. La ‘Roja’ dejó dudas en la fase de grupos, al parecer el entrenador Fernando Hierro aún no encuentra el funcionamiento óptimo. Su defensa, a pesar de estar conformada por Sergio Ramos y Gerard Piqué, no es una muralla y el mediocampo es la zona más fuerte del equipo, pero se nubla cuando el equipo rival los presiona. Por eso el estratega, aún no decide el equipo que enfrentará a los rusos.

“Vamos a hacer todo lo posible, estamos muy concentrados. Mañana saldrán once jugadores que se van a dejar la vida para que España continúe”, señaló el DT.

Por su parte, Rusia tendrá que decidir si quiere asumir la pelota y controlar el partido o, lo que sería más probable, preocuparse más de refugiarse de forma ordenada cerca de su área y de robar para lanzarse con velocidad, una de sus mejores cualidades, hacia la portería española. El seleccionador ruso, Stanislav Cherchesov, al parecer realizará cambios, con relación a su último encuentro ante Uruguay. Mario Fernandes y Zhirkov volverán a sus respectivos laterales para formar con el veterano Ignashevich y Kutepov la defensa de cuatro.

“Todo es posible. En los entrenamientos hemos probado ambas cosas. Los futbolistas pueden ser los mismos, pero sus funciones pueden cambiar. A España le gusta tener el balón, así es su juego”, comentó el estratega.

El dato

España perdió sus duelos ante os anfitriones en los mundiales Brasil 1950 y Corea del Sur 2002.