Kazán. Agencia. Jorge Sampaoli ha dicho que no renunciará a su cargo, a pesar de que Argentina quedó eliminada de los octavos de final. “Es muy doloroso quedar afuera pero para mí el hecho de estar acá no me hace evaluar eso. Esto es una frustración, no un fracaso. En el juego no hubo tanta diferencia”, dijo sobre el duelo con Francia. “Contamos con el mejor del mundo, le buscamos de todas las formas, por momentos se logró”.