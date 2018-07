Argentina vs Francia: La revolución francesa

La verdadera revolución francesa está en los pies de Kylian Mbappé, un adolescente con delirios de grandeza, un crack de talla XL que todavía no sabe la magnitud de lo que hace. Por ejemplo, poner sexta donde todos van en segunda y producir un penal porque Tagliafico no conoce el freno de mano. Antoine Griezmann, frío como el hielo, no falló.

O cuando los mayores no aparecen, derrochar talento para dibujar a la defensa en el área y sucumbir las redes con un zurdazo. Una obra de arte de un velocista que llegó con aire de sobra para poner el 4-2, una sentencia anticipada con un toque letal, con el desparpajo de un juvenil que derrocha talento. Mbappé no vale 200 millones, no tiene precio el próximo heredero del trono que aún pelean Messi y Cristiano.

¿Fue la lucha de lo que empieza a ser pasado con el presente? Quizás. Aunque Lionel Messi prácticamente no apareció en Rusia, salvo un gol ante Nigeria y una asistencia para ponerle respirador artificial al sueño. Messi tenía la impotencia de estar en un equipo donde se sentía perdido, aunque tampoco tuvo la capacidad heroica de hacer lo imposible. En Barcelona brilla en una orquesta afinada, en Argentina esperaban que un solista arme el show en un juego colectivo.

Pero igual, el equipo de Sampaoli –que hace poco sufrió un golpe de Estado por sus propios jugadores, a los que se acusó de hacerle el equipo y mandar en los cambios– tuvo alma combativa para voltear el marcador (2-1) sin muchos argumentos. Jugando mal encontraron un milagro de Ángel (Di María) con un zurdazo potente y la aparición de Gabriel (Mercado) para desviar un tiro de Messi sin convicción.

Se encontraron ganando, con el delirio de la barra, soñando con seguir avanzando pero en 11 minutos se convirtió en pesadilla, cuando Francia decidió jugar en serio y explotar todo su potencial. Benjamin Pavard, un lateral cuestionado, empata con una semivolea de colección para que después aparezca por partida doble Mbappé. Demasiado golpe para un equipo nocaut que quería encontrar en las patadas un poco de consuelo.

En los descuentos, un gol de Sergio Agüero maquillaba un resultado muy nivelado para la real diferencia de nivel. Francia aplastó a Argentina cuando decidió acelerar al ritmo de Mbappé, mientras que los albicelestes esperaban que Messi sea Messi pero solo fue un simple mortal. Después del tanto del ‘Kun’, con pocos segundos de vida, Otamendi pegó una patada a Pogba. Pegar antes que jugar.

Toda una generación –Mascherano, es probable que también Di María y Agüero– se despide con más bronca que gloria, tres finales perdidas y una decepción en un mundial. Con Messi en el limbo, con Sampaoli casi out, pocas lágrimas aparecen ante una agonía extendida. Difícil clasificar jugando así.

En cambio, Francia se gana la fama de candidata, con un equipo lleno de talento que no parece tener techo. No importa el rival que les toque, con ese ataque ninguna defensa será un muro inquebrantable. La revolución ha comenzado, hay que ver si alguien puede pararla.

“Debíamos defender bien porque teníamos enfrente al mejor del mundo. Hicimos los goles en los momentos precisos”. Antoine Griezmann, Delantero de Francia

“A partir de ahora ya no estoy dentro de la selección argentina. Ahora soy un hincha más. Los aliento a los chicos a seguir”. Javier Mascherano, Volante de Argentina