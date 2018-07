Edinson Cavani: “Hay que seguir soñando”

Sochi. Agencia

Ha sido la gran figura de Uruguay, que ha firmado su clasificación a los cuartos de final con una actuación descollante de Edinson Cavani, el delantero del PSG francés que ha preocupado a todos tras tener que salir por una lesión.

“Estoy contento por lo que pasó hoy. Es emocionante, no hay palabras para describir esto: la gente está feliz y me imagino a toda Uruguay, hay que seguir soñando”, señaló al borde de las lágrimas Cavani, quien espera alcanzar, por lo menos, lo hecho en el 2010 donde llegaron hasta las semifinales.

“Sentí que me ‘pinchó’ el gemelo, veremos los estudios. Miremos ahora como marcha todo, veremos y espero que podamos seguir firme con los compañeros”, dijo Cavani, quien espera que su lesión no sea de consideración. Si es que no puede estar en el duelo de cuartos de final, el técnico Óscar Tabárez tendría que cambiar la alineación y como único delantero estaría Luis Suárez.