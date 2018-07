Selección Argentina: ¿Sergio Agüero seguirá en la albiceleste?

Fue un día muy duro para Argentina, pues los dirigidos por Jorge Sampaoli fueron eliminados del Mundial Rusia 2018 tras perder 4-3 ante Francia, lo cual provocó la renuncia de dos futbolistas: Javier Mascherano y Lucas Biglia.

En ese sentido, la prensa gaucha especuló con que el delantero de Manchester City, Sergio ‘el Kun’ Agüero, seguiría los pasos de sus compañeros, ante la frustración del momento. El propio Agüero se encargó de aclarar su situación.

"Mientras Sampaoli o el técnico que esté en la selección me siga citando, estaré dispuesto a venir. Está claro que, por la edad, vienen jugadores atrás que van a pelear por el puesto", aseguró Agüero en conferencia de prensa.

Argentina le dijo adiós al mundial en octavos de final, algo que no pasaba desde 1994 cuando cayeron en esa instancia por 3-2 contra Rumanía. Se está a la espera que la AFA decida la continuidad o no del DT Jorge Sampaoli, quien también anunció que no renunciará.