Selección Argentina: el 1x1 de la eliminación albiceleste en Rusia 2018

Se cumplió la lógica. Argentina perdió 4-3 ante Francia y quedó eliminada del Mundial Rusia 2018 en octavos de final, instancia donde llegó jugando solo un partido bueno: el 2-1 frente a Nigeria. La actual subcampeona del mundo fue superada en todas las líneas y no contó con Lionel Messi, quien no supo cómo meterse en el partido.

Franco Armani (5): Recibió cuatro goles, sí, pero en la mayoría no tuvo mucho que hacer. Salvo en el 3-2 de Kylian Mbappé que el remate se le pasa por debajo del brazo. Estuvo muy expuesto.

Gabriel Mercado (5): Flojo en marca y en ataque. Casi no subió por su banda. Su gol se dio de una jugada aislada. Desvió un remate de Lionel Messi y terminó sorprendiendo a Lloris para el 1-2 parcial.

Marcos Rojo (4): Uno de los más bajos. No pudo controlar nunca las arremetidas de Kylian Mbappé y le competió penal en los primeros minutos de juego. Le quedó grande el partido.

Nicolás Otamendi (4): No fue el líder que se es llamado a ser en la zaga. Pese a que empezó bien, fue perdiendo los duelos individuales y cometiendo muchas faltas. Terminó desesperado y mereciendo la roja por un pelotazo que le propinó a Paul Pogba cuando el árbitro ya había señalado falta.

Nicolás Tagliafico (4): Superado de principio a fin por Mbappé, Matuidi y el lateral rival, Pavard, quien terminó convirtiendo el gol del partido por su banda.

Javier Mascherano (4): Perdido en el medio campo. Pogba, Kanté y Griezmann dominaron la medular y pasaban muy rápido de defensa a ataque. El 'Jefecito' ya anunció su renuncia a la selección argentina. Cumplió su ciclo.

Enzo Pérez (3): No ayudó a Mascherano en la marca. Le costó mucho el retroceso. En ataque trató de sorprender y estuvo a punto, pero en general fue un partido muy chato del volante de River Plate.

Éver Banega (5): No pudo hacer gala de su principal virtud: el pase largo. Trató de conectar con Messi, Pavón y Di María pero en muy pocas veces lo logró. Francia lo contuvo bien y no lo dejó hacer su juego. Eso sí, siempre fue el más claro de la albiceleste con el balón en los pies.

Ángel Di María (6): El más incisivo. Siempre trató de desbordar y generar el duelo uno contra uno por la banda. De sus botas salió el 1-1 parcial. Fue un increíble latigazo que fue directo a la red. El 'Fideo' debería jugar más partido así. Eso se le pide, constancia.

Cristian Pavón (4): Muchos -incluyéndome- lo pedíamos de titular. No dio la talla. Se dio cuenta que no podía ganarle el mano a mano a Lucas Hernández -que tuvo siempre el apoyo de Matuidi- y prácticamente Argentina no atacó con él. El jugador de Boca terminó siendo cambiado en el complemento.

Lionel Messi (5): Ahogado en la marca de N'Golo Kanté. La 'Pulga' no encontró la manera de salirse del férreo seguimiento del volante francés y apareció a cuentagotas. Participó en el 1-2 de Mercado y en el 3-4 de Aguero. Nada más. ¿Habrá jugado su último Mundial?

Sergio Aguero (5): Una hora. Una hora estuvo Argentina sin un '9' puro. El 'Kun' ingresó y logró hacerse presente en el marcador al marcar de cabeza en el corazón del área. Cogió la pelota y se fue a la mediacancha, soñando con un posible empate, pero el tiempo no le alcanzó.

Federico Fazio (4): Reemplazó al sentido Marcos Rojo. Fazio no terminó de meterse en el partido y con él en el campo, Francia marcó tres de los cuatro goles. Se le vio nervioso, impreciso y casi comete un blooper con Franco Armani.

Maximiliano Meza (3): Entró por Pavón. El extremo de Independiente de Avellaneda no contó con muchos minutos para marcar la diferencia en el terreno de juego.