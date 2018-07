El diario español AS elaboró el once ideal de sudamericanos en la fase de grupos del Mundial, donde destacan el nombre de dos peruanos: Luis Advíncula y André Carrillo. El once quedó conformado por: Ospina (COL), Advíncula (PER), Thiago Silva (BRA), Godín (URU), Mina (COL), Rojo (ARG), Carrillo (PER), Casemiro (BRA), Juan Fernando Quintero (COL), Coutinho (BRA), Luis Suárez (URU).