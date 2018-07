El goleador que le ganó a la adversidad

42

goles tiene con Bélgica. Es el goleador histórico de su país.

Abre los brazos, su mirada se dirige a la tribunas, como desafiando a los rivales o a los asistentes, corre a trote lento hacía la esquina del campo. Mira a sus compañeros y lanza una breve sonrisa, sabe que lo está logrando, que todo es real y no el sueño de aquel niño que vivió en la extrema pobreza.

Así celebra Romelu Lukaku, se rinde ante los aplausos que llueven desde las tribunas, sabe que se lo merece, que su vida no fue fácil y que cada segundo que pasa en el césped es porque hubo un sacrificio, ya sea de su familia o de él.

El delantero de Bélgica tiene una historia particular, desde la formación de su nombre de pila (Romelu es un acrónimo compuesto por las primeras dos letras de los tres nombres de su padre, Roger Menama Lukaku) hasta lo anecdótico que resulta conseguir zapatillas de su talla.

El ‘Killer’, así lo llaman sus amigos, era un chiquilín que creció en uno de los barrios más pobres de Bélgica; vivía todo el día detrás de un balón. No le importaba, o ignoraba, las penurias que pasaba su familia: desde niño sabía que el fútbol sería su profesión.

“Sabía que estábamos luchando, pero cuando vi a mi mamá mezclar la leche con agua me di cuenta de que aquello había terminado. Esa era nuestra vida. Lo juro por Dios, me hice una promesa. Fue como si alguien me hubiera despertado”, indicó el jugador para el portal web The Players Tribune.

Uno de la tantos juramentos que le sirvieron como fortaleza para seguir en este difícil camino del fútbol. “No teníamos dinero para toda la semana y me hice la promesa de que no podía ver a mi madre así. Le dije: ‘Mamá, esto va a cambiar, voy a ser futbolista profesional de Anderlecht y no tendrás que preocuparte más’. Cada encuentro que disputé desde niño era como una final para mí”, comentó el delantero.

Sus padres son del Congo. Su papá, don Roger Menama Lukaku, fue un futbolista sin mayor éxito en su carrera. Cuando se retiró de las canchas, los problemas de dinero se hicieron constantes en su familia.

“Lo primero que perdimos fue la televisión por cable. Se acabó el fútbol. No había señal. Me perdí diez años de Champions League porque no nos podíamos permitir verla. Las ratas se paseaban por mi apartamento”. En seguida, el atacante recuerda con frustración que no pudo ver uno de los mejores goles en una final de Champions. “Llegaba al colegio y todos los niños hablaban de la final, yo no tenía idea de lo que había pasado. Todo el mundo hablando de la volea de Zidane. Yo hacía como que sabía de lo que hablaban”, confesó el atacante.

Romelu hizo divisiones menores en Lierse y dice que cada vez que jugaba un encuentro, ya sea un partido de entrenamiento u otro, lo hacía como una final, “No era un juego, yo quería matarlos”.

Esta es la niñez de Romelu Lukaku, un delantero que entrenaba con botellas, que juró a su abuelo nunca abandonar a su madre. El mundial es un paso más en su vida, sabe que es un ejemplo de superación, constancia y actitud.