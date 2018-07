Sorbos de la Copa

Brasil> Danilo se recuperó de su lesión muscular

Sochi. agencia. El lateral brasileño Danilo se recuperó de su lesión muscular en el cuádriceps de su pierna derecha y entrenó a la par de sus compañeros. Por su parte, el cuerpo médico de Brasil confía en que Marcelo se pueda recuperar en los próximos días. La única baja para el encuentro ante México es el volante Douglas Costa.

México> “Los árbitros deben parar a Neymar”

Moscú. agencia. El capitán de la selección mexicana, Andrés Guardado, señaló que los árbitros deben parar con las exageraciones de Neymar. “Todos le conocemos, no me corresponde a mí ni a nosotros juzgarlo sino a los árbitros y la FIFA. Le gusta exagerar las faltas, tirarse mucho. Los que tienen que poner un alto son los árbitros, no nosotros”.

España> Thiago Alcántara respalda a De Gea

Krasnodar. agencia. Thiago Alcántara defendió a su compañero De Gea y reclamó a la prensa de su país por no apoyar al equipo español. “David entrena como un animal. No hemos elaborado el mejor fútbol, pero si la prensa no ayuda, la opinión pública se pone en contra y todo es más difícil. ¡Somos España! Acá hay 23 animales deseando estar ante Rusia”.

Croacia> ¿Rakitic, estás seguro de lo que dices?

Roshchino. agencia. El centrocampista de Croacia, Ivan Rakitic, señaló que ve a la selección española como “el principal favorito” al título del Mundial de Rusia 2018. “Para ser sincero, veo a España por encima de cualquier otro equipo. Creo que son los principales favoritos aunque tuvieron tres partidos difíciles en el grupo”, indicó el jugador.