Bono de Guerra lo que se sabe HOY, 8 de agosto: cuándo pagan oficialmente, aumentos confirmados y cómo cobrar vía Sistema Patria

El gobierno de Nicolás Maduro se alista para realizar el pago del Bono de Guerra de agosto de 2025 a través del Sistema Patria. Este apoyo económico, que se entrega mensualmente, es de gran importancia para la población, ya que está destinado a tres grupos específicos y ofrece un alivio económico frente a la difícil situación que enfrenta el país.

A continuación, te brindamos los detalles más recientes sobre el monto asignado, el cronograma de pagos y los procedimientos para acceder a esta ayuda estatal.

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo llega el pago vía Sistema Patria?

El pago del Bono de Guerra de agosto de 2025 está a punto de comenzar. Este subsidio será entregado a los tres sectores habituales, siguiendo el cronograma previsto por el Gobierno. Revisa las fechas de pago estimadas, basándote en el esquema utilizado en el mes anterior:

Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto

viernes 15 de agosto Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto

lunes 18 de agosto Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

¿De cuándo es el Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

El presidente Nicolás Maduro aprobó un reajuste en los montos del Bono de Guerra Económica para los tres sectores beneficiarios, a través del Sistema Patria. Este aumento se aplicó según el sistema de indexación vigente. A continuación, te mostramos los nuevos valores asignados para el mes de agosto de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".