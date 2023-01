¿Osmel Sousa tiene pareja? Esto dijo el ‘Zar de la belleza’ sobre su vida amorosa

Osmel Sousa, el ‘Zar de la belleza’, es una de las figuras más reconocidas y voces autorizadas en cuanto a los concursos de belleza se refiere. Durante gran parte de su carrera, estuvo al frente de la Organización Miss Venezuela y ayudó a escoger a muchas futuras reinas de Miss Universo. Ácido y extravagante, su carácter le ha ganado muchos seguidores, quienes se preguntan por su vida sentimental.

Aunque gracias a las redes sociales podemos conocer mucho más sobre los entretelones de la vida de este famoso evaluador de misses, lo cierto es que no se conocían más detalles de sus relaciones amorosas. Al menos, hasta que él mismo se animó a revelarlo todo en una entrevista. AQUÍ te compartimos qué fue lo que dijo.

¿Osmel Sousa tiene pareja?

En la actualidad, Osmel Sousa no tiene pareja. De hecho, nunca se le ha conocido algún amor mediático a lo largo de su carrera como missólogo. El propio ‘Zar de la belleza’ mencionó, además, que se considera “malo” para el amor.

“¡Pues no, no tengo pareja! Es más, en un análisis sentimental y sexual de toda mi vida, te voy a decir que estoy considerado mala cama”, manifestó sonriente en declaraciones al periodista venezolano Luis Olavarrieta para su canal de YouTube en 2022.

Esta no es la primera vez que Sousa dice no creer en el amor. “Yo pensaba que me enamoraba y, como soy tan mala cama, lo más probable es que en dos semanas me manden para el sipote. Entonces yo sufría un dolor horrible, pero tres días nomás. ¿Esto no es amor?”, manifestó.

“Yo soy igual que todo el mundo. Lo que pasa es que yo tengo mi carácter, mi forma de ser en la intimidad. A mí, por ejemplo, me molesta mucho dormir con alguien. (...).Ni un ser humano, ni un perro ni nada al lado mío”, detalló.

¿Quién es Osmel Sousa?

Osmel Sousa, apodado el ‘Zar de la belleza’, es un profesional de los certámenes de belleza que fue presidente de la Organización Miss Venezuela durante 38 años. Su carrera empezó en 1968, cuando trabajó como diseñador gráfico y de modas en el concurso de belleza, y fue designado director al año siguiente.

Los mejores años de lade su carrera comenzaron en 1979, cuando la venezolana Maritza Sayalero fue coronada como Miss Universo, lo cual abrió la ‘era de oro de las misses’, durante la cual el país caribeño ganó en siete ocasiones el máximo certamen de belleza a nivel mundial.

Osmel Sousa estuvo 38 años al mando de Miss Venezuela. Foto: zardelabelleza / Instagram

¿Dónde nació Osmel Sousa?

Osmel Sousa nació un 26 de septiembre de 1946 en el pueblo de Rodas, en Cuba. Allí creció como un niño retraído, sin amigos y sin salir a la calle.

“Yo sufría mucho porque tenía que estar aguantándome cosas, constantemente me regañaban, por eso yo dibujaba tanto, pasaba todo el tiempo dibujando y viendo televisión, no salía nunca para la calle, nunca jugaba con amigos, más bien me obligaban a salir”, expresó.