Falta poco para el Miss Universo 2023 y varios usuarios ya tienen su preferida para ganar el certamen. Una de las favoritas es Amanda Dudamel, Miss Venezuela, debido a su trabajo social y sus cualidades físicas. Sobre esta última característica se han generado diversas preguntas para conocer si la concursante ha tenido cirugías estéticas. Revisa lo que dijo Dudamel al respecto.

Según los missólogos, la Miss Venezuela figura como la favorita para convertirse en reina, ya que se encuentra en el top 5 y top 10 de diversas cuentas de Instagram y Twitter que se especializan en concursos de belleza.

En una reciente entrevista para TOP VZLA, Amanda Dudamel Newman, hija del entrenador de fútbol Rafael Dudamel, dio a conocer los secretos de su apariencia física.

La joven venezolana de 23 años es una de las favoritas para ganar la corona. Foto: amandadudamel/ Instagram

¿Qué dijo la Miss Venezuela sobre las cirugías estéticas?

La Miss Venezuela dio a conocer su punto de vista sobre esta práctica y reveló si tuvo algún tratamiento.

“No me he hecho cirugías estéticas. En algún momento lo consideré y siento que no tiene nada de malo, pero no iba con mi personalidad… Decidí quedarme así al natural”, mencionó a TOP VZLA.

Asimismo, también dio a conocer los tratamientos que se ha realizado.

“Por supuesto que siempre hay tratamientos. Sí, me han recortado las encías. Tuvimos que nivelar un poquito los dientes; tuve ortodoncia. Siempre hay cositas que se pueden arreglar”, dijo Amanda.

¿Qué dijo la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, sobre sus secretos de belleza?

La joven de 23 años mencionó algunos de los trucos de belleza que realiza para mantener su atractivo.

“Las misses nos caracterizamos por tener siempre nuestro cabello bien armado, y esto no es de a gratis, porque nosotros usamos los famosos rollos. Incluso tenemos que dormir a veces con los rollos para mantener un buen volumen en el cabello”, mencionó a la revista.

Además, indicó algunos tips de maquillaje que ella practica en su rutina diaria de belleza: “Los labios me los tengo que delinear muy bien porque mi forma natural es mucho más delgada —no como esta que ven aquí—, pero es muy bonita natural. Sin embargo, para cámara me conviene diseñarla sobre mi labio”.