¿Qué se sabe hasta ahora de la contratación colectiva de los docentes en Venezuela?

Los docentes de distintos estados de Venezuela vienen recibiendo mensajes de una convocatoria para no acudir el 9 de enero, día en que se reanudarán las clases en el país, como protesta por los bajos salarios del sector educativo. No obstante, diferentes gremios de educadores explicaron este último jueves 5 de enero que no han llamado a ningún paro en el ámbito nacional para inicios del 2023.

“No hemos llamado a paro el 9 de enero. Lo que hay es una convocatoria para una protesta nacional ese día lunes. La estamos promoviendo con diferentes organizaciones sindicales, como el Colegio de Profesores, el magisterio, el Colegio de Licenciados y otros gremios que están respaldando esta protesta. Tenemos confirmados más de 18 estados que van a salir”, manifestó Gricelda Sánchez, presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi).

Por otra parte, vienen circulando publicaciones en redes sociales que incitan a los maestros a no brindar clases. Al respecto, Carmen Teresa Márquez, directiva de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), manifestó a un medio venezolano que no tiene información sobre un paro convocado por representantes sindicales.

“Ahora mismo no tenemos noticias de paro; pero quiero recordar que esto no es un problema solo de los maestros, sino también de los empleados públicos, del sector salud, del universitario. Tenemos que ponernos de acuerdo para organizarnos y protestarle al Gobierno por aumento salarial inmediato. Seguimos exigiendo una reunión con la vicepresidencia”, manifestó Carmen Márquez.

El Colegio de Profesores de Venezuela (Fenaprodo-CPV) rechazó abstenerse de ir a las aulas como reclamo a las malas condiciones del sistema educativo. Los diferentes voceros manifestaron que seguirán concentrándose en las calles hasta que el Gobierno de Nicolás Maduro ofrezca respuesta a sus solicitudes.

El Colegio de Licenciados también se manifestó. Foto: @GremioDocente/Twitter

¿Qué medidas tomará la Fordisi?

Gricelda Sánchez indicó que los docentes concentrarán frente al Ministerio de Educación, ubicado en el centro de Caracas, el 9 de enero. Mencionó que la abrupta subida del dólar y la inflación del país han devaluado el sueldo, por lo que exigen una contratación colectiva en la que el cálculo salarial se haga en función de la divisa estadounidense.

“Lamentablemente no se firmó una contratación colectiva que permita que los trabajadores puedan estar todos los días en las escuelas. Para el mes de noviembre del año pasado, un docente activo de nivel 4 estaba ganando entre 90 y 100 dólares al mes. Hoy no llega a 30 dólares. Entendemos que no somos un país que imprime dólares, pero la economía se maneja bajo esta moneda”, expresó Sánchez.

Asimismo, indicó que el paro docente no es una acción descartable este año, pero es un tema que debe asumirse conjuntamente con las federaciones, ya que se deben cumplir una serie de requisitos para hacerlo posible. “Entendemos que las 17 federaciones no van a asumir este llamado a paro tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que podemos: protestar y visibilizar las denuncias que tiene el sector”, expresó la sindicalista.