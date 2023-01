¿Qué pasó con el asesino de Mónica Spear y su esposo? Esto fue lo que dijo sobre el crimen

Mónica Spear fue una exreina de belleza de Venezuela y cuarta finalista del Miss Universo 2005. La también actriz protagonizó telenovelas en Estados Unidos y su natal Venezuela. En enero de 2014, Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry se encontraban viajando por carretera de Puerto Cabello a Valencia mientras regresaban de sus vacaciones familiares en compañía de su hija Maya, quien finalmente logró sobrevivir.

Las investigaciones determinaron que Mónica Spear y su familia viajaban de noche hacia Caracas cuando se accidentaron por una piedra que había en el camino. Luego fueron interceptados y asesinados sin piedad. El crimen ocurrió en una vía que es considerada peligrosa por las bandas que acostumbran colocar objetos y asaltan a quienes se accidentan.

El asesino de Mónica Spear fue identificado como Gerardo José Contreras Álvarez, conocido como ‘El Gato’. Fue capturado en enero del 2015 y luego sentenciado a 26 años de prisión por homicidio. En aquel entonces, el criminal tenía 19 años de edad.

'El gato' fue condenado a 26 años y murió de tuberculosis en prisión. Foto: Maiskell Sánchez

¿Qué fue lo que dijo el asesino sobre Mónica Spear?

En una última entrevista que le realizaron, Gerardo Contreras tuvo una declaración que indignó a muchos. “Yo no la maté porque quise, sino que yo disparé y casualmente la bala la agarró ella, no me arrepiento. Sé que algún día voy a salir de aquí”, manifestó el asesino de la exreina de belleza.

¿Qué pasó finalmente con el asesino de Mónica Spear?

Las autoridades de Venezuela confirmaron que ‘El Gato’ falleció a causa de tuberculosis, una de las enfermedades más infecciosas del mundo.

El asesino fue sentenciado a 26 años de prisión y se encontraba pagando condena por el homicidio de Mónica Spear y su esposo. Falleció en la cárcel ‘El Dorado’ el 13 de julio del 2020.

‘El Gato’ antes de llegar a ‘El Dorado’ y encontrarse con la muerte, permaneció en El Rodeo II y luego fue trasladado al penal de Tocuyito, ubicado en el estado de Carabobo, por mala conducta.