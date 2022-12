¿Quién es el panadero de Caracas que regala hasta 150 panes diarios a personas necesitadas?

Francisco Tavares, panadero de profesión, inicia su jornada a las 4 a. m. para hornear panes y regalárselos a personas de bajos recursos. Diariamente, puede llegar a entregar entre 100 y 150 de este producto a adultos mayores, niñas, niños y jóvenes. Conoce AQUÍ su historia de fe y amor.

Francisco puede llegar a entregar entre 100 y 150 panes a personas de bajos recursos. Foto: Voz de América

“Esto lo hago con mucho corazón”

Desde hace ocho años, Francisco Tavares, dueño de la panadería Nobile, en Puente de Hierro, obsequia panes sobaos y gallegos desde las 6.30 a. m. de lunes a viernes.

“Veo que hay mucha necesidad en la calle. Esto lo hago con mucho corazón. Entregamos pan temprano en la mañana y luego en la tarde. Usualmente, entregamos entre 100 y 150 panes diariamente”, explica Tavares.

Al inicio, Francisco daba este alimento a niños que aparecían allí ocasionalmente, después llegaron los adultos y personas de tercera edad, grupo que ahora es mayoría.

“Con este pan, puedo usar 5 bolívares para comprar un kilo de cambur y, con eso, me alimento en el trabajo, porque el dinero no me alcanza”, cuenta uno de los beneficiados al medio Voz de América.

Y es que, actualmente, la pensión a los adultos mayores en Venezuela es de 130 bolívares, una cantidad ínfima con la que es imposible vivir en condiciones óptimas.

Los adultos mayores en Venezuela reciben una pensión de 130 bolívares. Foto: El Periodiquito

PUEDES VER: IVSS realizó pagos de la pensión de diciembre y el segundo aguinaldo en Venezuela

Todo nace de su fe

La mamá de Francisco, de Portugal, al igual que su padre, le inculcó la fe cristiana y el amor al prójimo. De hecho, su madre solía decirle “que Dios permita que uno siempre pueda dar y nunca tenga que pedir”, frase que hasta hoy lo inspira.

Francisco, con 66 años, sufre de afecciones en las rodillas, pero no deja que eso lo detenga. Afortunadamente, sus dos hijos y su esposa lo acompañan con el negocio y su labor de servicio.

“Mientras Dios me dé vida y salud, lo voy a seguir haciendo porque los amo”, señala Tavares.