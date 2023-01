¿Qué ocurre con el cadáver de una persona cuando muere durante un vuelo de avión?

Morir en un avión es una situación poco frecuente, pero que en cualquier momento puede suceder. El peligro de fallecer durante un vuelo siempre está presente. Es por ello que existen ciertos protocolos para tomar acción frente a ello. Sin embargo, la forma en que actúan los miembros de la cabina del medio de transporte y el procedimiento a seguir dependerá de la emergencia, pero estos son similares a nivel general. Estos procesos contemplan en qué parte de la aeronave se colocará el cadáver, entre otros aspectos.

¿Qué se tiene en cuenta para decidir si se aterriza o se continúa con el trayecto ante un fallecimiento durante un vuelo? En estos casos, quienes toman dicha decisión son las autoridades aeroportuarias junto con el capitán o comandante de la aeronave.

¿Qué sucede con el cadáver de una persona que muere durante un vuelo?

A través de su cuenta oficial de TikTok, la aeromoza Sheena Marie, de 25 años, quien tiene más de dos años de experiencia, reveló qué proceso se suele seguir cuando una persona pierde la vida en el avión en pleno vuelo.

“Si tienen un ataque al corazón y mueren, y no hay nada que podamos hacer al respecto, y no podemos iniciar la reanimación cardiopulmonar, simplemente vamos a esperar hasta que lleguemos a nuestro destino final”, explicó la joven.

Asimismo, según indica Infobae, se opta por colocar al cadáver en un asiento separado y se le cubre el rostro y el resto del cuerpo. A menudo, se le pone en alguna fila vacía de la zona de primera clase. En caso de que no haya espacio en esta área, se ubica otro lugar alejado.

Las personas que fallecen en pleno vuelo se les cubre el cuerpo y se los coloca en un asiento apartado de la aeronave. Foto: Memorya.org

Vale indicar, además, que legalmente no puede ser declarado muerto hasta que se aterrice o se tenga la opinión de un médico o autoridad competente. Asimismo, en el documental “Una aerolínea británica” de la BBC, la empresa British Airways da cuenta que no es adecuado ubicar a la persona fallecida en el baño, ya que podría resbalar del inodoro o terminar en el suelo.

¿Un avión puede aterrizar de emergencia por la muerte de un tripulante?

De acuerdo con información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la tripulación de la cabina de la aeronave debe notificar de manera inmediata el deceso del pasajero. De esta manera, se podrá organizar el encuentro con las autoridades competentes una vez que el avión aterrice.

Además, el piloto y copolito, junto con las autoridades de control, deciden si es necesario descender o no ante el fallecimiento de uno los tripulantes. No obstante, generalmente se opta por seguir la ruta trazada y no efectuar un aterrizaje o cambiar el rumbo.