¿Cuáles son las frutas que nunca debes meter en la refrigeradora?

Las frutas, como muchos otros consumibles, suelen guardarse en la refrigeradora en épocas de temperaturas altas. El calor lleva a asumir que cualquiera de estos alimentos estarán mejor y más frescos refrigerados. Sin embargo, lo cierto es que esto depende mucho de cada producto, puesto que se pueden malograr por el frío.

Por ejemplo, las carnes y salsas sí deben estar refrigeradas siempre, pero eso no sucede con la amplia variedad de frutas. Por ello, la Fundación Española de Nutrición elaboró un listado general para indicar qué alimentos no debes guardar en la nevera.

¿Qué frutas no debes meter en la refrigeradora?

Las frutas tropicales no deben ir dentro de la nevera. El mango, la papaya, el aguacate y los plátanos se cultivan a altas temperaturas, por lo que meterlas ahí sería un grave error. Todas son muy susceptibles al frío. El plátano en particular tiene como temperatura óptima los 13° C.

En esa misma línea, los tomates deben ir fuera del refrigerador. La temperatura óptima de maduración para estos es por encima de los 15° C. Por tanto, tenerlos a menos de 10° C podría ocasionar daños (colores anormales, textura más blanda, maduración incompleta, infiltración acuosa).

Los plátanos deben mantenerse a temperatura ambiente. Foto: GLR

En el caso de las naranjas y los limones tampoco es recomendable mantenerlos dentro de la nevera. Estos cítricos se mantienen mejor a temperatura ambiente, dado que el frío les provoca daños en la piel y acelera su descomposición. Sin embargo, también hay que considerar que el calor acelera su maduración.

El caso de los melones y sandías sucede algo distinto. Ambas frutas son muy populares durante el verano y, para llevarlas a la playa, se conservan mejor fuera de la refrigeradora. No obstante, una vez que ya han sido abiertos, sí es mejor guardarlos dentro de la nevera para evitar que se contaminen.

¿Cuáles son las frutas que deben ir dentro de la refrigeradora?

Una de las frutas icónicas y más conocidas que se conservan mejor en el frío son las manzanas. Esto se debe a que el calor las oxida y les reduce su tiempo de vida, mientras en la nevera podrían durar hasta cerca de un mes. Su temperatura óptima de conservación es -1° C.

Las manzanas se pueden oxidar si se quedan fuera de la refrigeradora. Foto: GLR

Los frutos rojos, como los arándanos y las fresas, van mejor dentro de la refrigeradora. Aunque su composición alta en agua las hace ser poco resistentes al frío, estar fuera con el calor o a temperatura ambiente representa un riesgo mayor ante la posibilidad de contaminarse.