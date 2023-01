¿A quién no se le ha atorado el wáter de su casa? A veces sucede que el inodoro de tu baño no tiene tanta potencia, que la descarga de desechos ha sido muy fuerte, o que alguien tiró papel higiénico pensando que sería mejor que arrojarlo al tacho de basura. Para estos casos, un desatorador es la herramienta ideal para solucionar el problema de las obstrucciones. Sin embargo, en caso de que no tengas uno a la mano, existen otros productos caseros que lo pueden reemplazar.

Es importante aclarar que no hay un método muy sofisticado para destapar el wáter, dado que finalmente se trata de trucos caseros alternativos. La mayoría de estos también requieren algo de esfuerzo físico o tener que manipular diversos tipos de materiales, y no necesariamente van a funcionar al primer intento.

El papel higiénico en el inodoro es una de las causas más frecuentes de obstrucción. Foto: Purity techex

¿Qué no debes hacer para destapar el inodoro?

Antes de proceder a las alternativas para destaparlo, es importante aclarar que no es eficiente volver a jalar la cadena cuando el baño ya se encuentra atorado. Aquello que bloquea la tubería evitará que el resto del agua que baja tampoco se podrá ir por el desagüe y existe el riesgo que esta llene y desborde el retrete. Esto ocasionará un desastre mayor y lo contaminará peor.

Los trucos más fáciles para destapar un inodoro sin desatorador

El primer paso para destapar el excusado es tener claro el motivo o con qué elemento se encuentra obstruido para así decidir cuál de los posibles métodos sería el más adecuado para la situación en particular. Más allá de esto, el truco básico es arrojar un balde de agua al mismo tiempo que jalas la cadena.

Un balde con agua es siempre la primera opción para destapar el retrete sin un desatorador. Foto: GLR

Este baldazo adicional de agua le dará más fuerza al inodoro y podría ser suficiente para desatorarlo. En caso de que no lo sea, puedes probar con verter más, pero ahora con el líquido caliente. La temperatura más alta podría ayudar a disolver los residuos, pero sin llegar a que esté hirviendo, puesto que esto puede dañar el sistema.

¿Cómo destapar un wáter sin desatorador?

Si no funcionó usando solamente la fuerza adicional de los baldazos de agua, existen otros materiales caseros que podrían resultar más efectivos. Una mezcla de ellos es la de bicarbonato y vinagre. Se necesitan tres cucharadas del primero y dos tazas del otro elemento, mezclar y reposar unos segundos, y verter la sustancia en el excusado. Tras aproximadamente cinco minutos, jalar la palanca para ver si funcionó.

La lejía también es otra alternativa. Luego de arrojar algo de agua caliente, un buen chorro de lavandina debería actuar por varios minutos hasta liberar el bloqueo. De manera similar, puedes utilizar detergente lavavajilla y combinarla con el líquido a alta temperatura. Asimismo, otro truco popular de esta índole es echar dos tazas de gaseosa y dejarla reposar por media hora hasta jalar la cadena.

El detergente lavavajillas es una buena y accesible alternativa para destapar el inodoro. Foto: GLR

Otra mezcla habitual para desbloquear la obstrucción del retrete es la de agua y sal. Esta requiere un poco más de tiempo, ya que se necesitan de cinco tazas del líquido hirviendo, 10 cucharaditas de lo segundo y, una vez se mezclen ambos elementos, lo resultante debe echarse de a pocos. Tras vaciarlo por completo, se debe descargar el wáter.