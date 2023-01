Calendario de feriados 2023 en Perú: ¿cuándo es el próximo día libre?

¡Ya puedes saber cuáles serán los feriados de 2023! Como es usual, las personas aprovecharán estos días libres para viajar o compartir momentos en el hogar, especialmente en los días de Fiestas Patrias, Navidad o Año Nuevo. A continuación, revisa también las festividades civiles y religiosas más importantes, así como cuáles son los fines de semana largos que podrás anticipar para planear algo con amigos o familia.

¿Cuáles son los días libres para el 2023 en Perú? Foto: Pexels

Feriados 2023 en Perú: fechas oficiales

Planifica tus viajes teniendo en cuenta estos feriados del 2023 en Perú.

Enero

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

Mensajes y frases de Año Nuevo 2023. Foto: composición LR / tunota.com

Abril

Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Viernes 7 de abril: Viernes Santo

Domingo 9 de abril: Domingo de Resurrección

El Sagrario es una de las parroquias más bellas de Lima. Foto: Alter Monde

Mayo

Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores (Día del Trabajo)

En mayo se conmemora el Día del trabajo.

Junio

Jueves 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Celebración de San Pedro en Chorrillos en 2018. Foto: La República

Julio

Viernes 28 de julio: Fiestas Patrias

Sábado 29 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias se celebran en el Perú los días 28 y 29 de julio de todos los años. Foto: Andina

Agosto

Domingo 6 de agosto: Batalla de Junín

Martes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Trabajadoras de salud también cargaron el anda de Santa Rosa de Lima.

Octubre

Domingo 8 de octubre: Combate Naval de Angamos

Noviembre

Miércoles 1 de noviembre: Día de todos los Santos

El 1 de noviembre oficialmente en el Perú recibe el nombre de Día de Todos los Santos. Foto: Carlos Contreras Merino / La República

Diciembre

Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 de diciembre: Navidad

La Inmaculada Concepción, siglo XVII. Autor: Francisco Rizi

¿Cuáles son los fines de semana largo en 2023?

Para este año se aprobaron más días no laborables. En el caso de ser sector público o privado, y que tu centro de labor no trabaje los sábados y domingo, estas serían las semanas con feriados largos que puedes aprovechar:

Del domingo 1 al lunes 2 de enero

Del jueves 6 al domingo 9 de abril

Del viernes 28 de abril al lunes 1 de mayo

Del jueves 29 de junio al domingo 2 de julio

Del jueves 27 al domingo 30 de julio

Del sábado 7 al lunes 9 de octubre

Del jueves 7 al domingo 10 de diciembre

Del sábado 23 al martes 26 de diciembre

¿Cuáles son los feriados del 2023?

¿Qué feriados nos depara el 2023? Míralos aquí:

Calendario 2023. Foto: Michel Zbiden

¿En qué se diferencian los feriados y días no laborables en Perú?

¿Sabías que en Perú no es lo mismo un feriado que un día no laborable? Por una parte, un feriado es un día de descanso para el trabajador y que debe ser retribuido por la empresa con la remuneración ordinaria del día de trabajo. Este está establecido mediante una ley.

Los feriados son fechas reiterativas cada año, mientras que los días no laborables responden a las coyunturas del país. Foto: Andina

Por otra parte, los días no laborables suelen ser declarados por normas infralegales, como decretos supremos. Estos son días de descanso que deben ser compensados por el trabajador, previo acuerdo con el empleador. Para el sector público, estas fechas no laborales son obligatorias, mientras que las empresas privadas pueden decir optar por no implementarlas.