Juntas: ¿qué debes tener en cuenta si participas en ellas y cómo evitar que te estafen?

La junta de dinero es una práctica muy frecuente en el Perú. Se trata de una forma de ahorro en el que un grupo de personas decide juntarse y aportar cierta suma de dinero en periodos determinados. Así, cada mes o semana, un integrante recibe el monto económico total que brindaron los participantes. Se realizan, además, principalmente entre amigos, familiares y/o compañeros de trabajo.

Jorge González Izquierdo, economista y exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, dio a conocer en 2020 a la Agencia Andina que uno de los motivos por los que las personas suelen participar en este tipo de dinámicas es la desconfianza que tienen en las entidades financieras.

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a marzo de 2022, al menos el 53% de los peruanos mayores de 18 años ingresó al sistema financiero. Es decir, el 47% de la ciudadanía no hace uso de los servicios que ofrece dicho sistema. Ante esta situación, surgen otras formas de ahorro, como son las juntas de dinero.

Juntas de dinero: ¿cuáles son sus ventajas y desventajas?

En diálogo con La República, Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas y docente de la Pacífico Business School, señaló que las ventajas de participar de una junta de dinero es que este mecanismo es de “fácil acceso” y no requiere de un trámite administrativo.

Además, precisó que genera que la persona sea más disciplinada al ahorrar. “Te genera disciplina de ahorro. Por ejemplo, si las 10 personas acuerdan a aportar 500 soles mensuales, de alguna forma te fuerza a ahorrar. Hasta por presión social generas el hábito del ahorro”, indicó.

Por otra parte, explicó que la desventaja de esta opción es que la persona no genera ningún tipo de interés con sus ahorros. Asimismo, agregó que si no se toman las precauciones del caso, uno podría ser víctima de estafa.

Las juntas de dinero contribuyen a tener una discplina de ahorro. Foto: La República

“No es seguro. Si a mí me toca el turno siete y justo mis amigos que estaban en la junta se quedan sin trabajo, me pueden decir: ‘Lo siento, te pago en dos meses’. Y esos dos meses se pueden convertir en 10 años. Las juntas no son malas, pero carecen de esa seguridad”, precisó.

¿Qué hacer para participar en una junta de dinero sin que te estafen?

En ese sentido, el especialista en educación financiera señaló que se deben tomar en cuenta algunos aspectos para evitar ser estafado cuando se forma parte de dichos acuerdos económicos.

Carrillo Acosta recomendó que las juntas de dinero se realicen entre personas de confianza y evitar agruparse con personas que uno no conozca. Además, recalcó que lo adecuado es que las personas tengan un ingreso mensual fijo. Así, se podrá verificar que abonarán el monto requerido cada mes o semana.

Las juntas de dinero se deben realizar con personas que sean de confianza y cuenten con un ingreso fijo mensual. Foto: Andina

También se debe evaluar la cantidad de personas que participan en la junta. Esta debe tener 10 participantes como máximo, según indicó el experto. “Supongamos que te toca al final y son 12 personas, recibirás el dinero dentro de un año. Lo recomendable es que sean seis u ocho participantes”, expresó.

El monto a aportar también es otro factor clave. La personas deben ser consciente de que tienen las posibilidades económicas de cumplir con la cuota establecida. De lo contrario, podrían incumplir el compromiso.