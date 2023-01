¿Por qué nunca deberías comer viendo el celular o la televisión?

Ver el celular o la televisión y comer al mismo tiempo es una costumbre muy popular. Muchas personas suelen revisar su smartphone o ver su serie preferida en la TV mientras ingieren alguna comida. Pero, a pesar de ser una práctica muy extendida, los expertos alertan de que no es beneficioso para nuestra salud alimentarnos y ver la pantalla de un dispositivo móvil o del televisor al mismo tiempo. Pero ¿a qué se debe esto?

En el desayuno, almuerzo o la cena, los celulares y la TV se han posicionado como dos de los elementos favoritos de las personas al comer. Estos artefactos captan nuestra atención y hacen que la interacción entre los comensales sea, en ocasiones, menos atractiva. Pero ver un smartphone a la hora de la comida no solo tiene un efecto en la forma en que socializamos con los demás, sino también en la calidad de nuestra alimentación.

¿Por qué no deberías comer viendo el celular o la televisión?

Tanto el celular como la televisión son dos elementos distractores, lo cual nos puede llevar, con frecuencia, a comer más de lo que nuestro cuerpo necesita. Así lo señaló la Universidad de Harvard en un artículo de 2021 en su revista médica Harvard Men’s Health Watch. “No comas mientras ves la televisión. La distracción te engaña para que comas en exceso”, refiere el informe. Esto, a su vez, afecta la adecuada nutrición que debe tener cada persona.

En esa misma línea, Juana María Gonzáles, nutricionista y fundadora de Alimmenta, declaró en 2021 para La Vanguardia de España que comer y usar un smartphone o ver la televisión afecta las señales de saciedad que nuestro cerebro nos envía. “Al no prestar atención a la comida, obviamos esos avisos, que son más débiles que los del hambre, y es probable que comamos más”, explicó la experta.

Esto se debe a que, al estar concentrados en el dispositivo móvil o en lo que sucede en la pantalla del televisor, somos menos conscientes de nuestros actos y, por ende, de la cantidad de alimentos que ingerimos.

Comer y usar el celular o ver televisión hace que las personas sean menos conscientes de la cantidad de alimentos que ingieren. Foto: MuyInteresante

Este tipo de prácticas se observa, sobre todo, en los niños y niñas. No obstante, un estudio publicado en la revista International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity reveló que los menores de entre 10 y 12 años que comen mirando la TV incrementan su índice de masa corporal (IMC). Además, tienen una peor calidad dietética.

Pero el problema no solo radicar en comer más de lo necesario. Ingerir alimentos mientras se está frente a una pantalla, ya sea un televisor o un teléfono celular, también desencadena que mastiquemos de forma errónea. Esto podría desencadenar un cuadro clínico denominado aerofagia, el cual se produce por la excesiva ingesta de aire que ocurre cuando no masticamos de manera adecuada. En consecuencia, el paciente puede presentar gases, eructos o, en los casos más delicados, dolor.

Impacto social de usar celulares cuando comemos

Además del costo nutricional que podría generar el usar el celular o ver televisión cuando se come, esta práctica también tiene un efecto negativo en las relaciones sociales de las personas. Una investigación de la Universidad de British Columbia, en Canadá, reveló que aquellos que comparten una comida con un amigo, familiar o conocido y usan su dispositivo móvil disfrutan menos del momento con esas personas.

Usar el celular cuando comes con otras personas puede afectar la calidad de dicha experiencia. Foto: AFP

El estudio contó con la participación de 300 personas. Estas salieron a cenar con un amigo o familiar a un restaurante. Ellos fueron designados de manera aleatoria en dos grupos: uno que usaban su celular en la mesa y otros que debían mantenerlo guardado.

Los resultados indicaron que quienes usaron su dispositivo móvil aseguraron haber estado más aburridos o, incluso, distraídos. Por su parte, el otro grupo mostró satisfacción.