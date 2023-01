Balas dum dum y de punta hueca: ¿en qué se diferencian y cuál está prohibida en Perú?

Son 17 los fallecidos durante las protestas con represión policial en Puno. En este contexto, el jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Carlos Monge Medrano, Enrique Sotomayor, declaró a la prensa sobre los heridos. “Me llama la atención, están ingresando proyectiles de armas de fuego, pero no tienen orificio de salida. Sin embargo, los pacientes llegan con los órganos destrozados, con daños múltiples, como si fueran unas balas dum dum explosivas”, contó el galeno. ¿A qué balas se refería el médico y están permitidas de usarse en Perú?

¿Qué son las balas dum dum y por qué son diferentes a las balas de punta hueca?

Las balas dum dum son proyectiles que, a diferencia de las balas convencionales, tienen punta hueca y, además, presentan la característica de tener un efecto fragmentario que le otorga una cualidad explosiva, según información de Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Según precisa la Sucamec, no deben confundirse con las balas de punta hueca, ya que estas “no tienen efecto fragmentario, no son explosivas y por tanto no son dum dum”.

¿Por qué las balas de punta hueca están permitidas y las balas dum dum estás prohibidas?

La Sucamec se pronunció en 2016 sobre las balas dum dum, señalando que la “ fabricación y comercio de (estas balas) están prohibidos en el Perú y a nivel mundial . Vale decir que ni la Ley 30299 ni su reglamento autorizan el uso de estas balas”.

Esta cualidad explosiva de la bala dum dum, que tiene punta hueca, es lo que la hace no estar permitida. “Está prohibida toda munición que incluya proyectiles con núcleo de acero, así como munición perforante de blindaje, trazadora, incendiaria o explosiva”, señala el artículo 25 de la ley.