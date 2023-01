¿Por qué nunca debes cubrir el inodoro con papel higienico cuando vas a un baño público?

Tener que recurrir a un baño público no es algo de buen gusto para nadie, es por eso que en nuestro país es muy común que las personas coloquen papel higiénico en la tapa del váter antes de sentarse y hacer sus necesidades con el fin de prevenir el contagio de alguna enfermedad o, simplemente, evitar salpicaduras que puedan haber quedado en el asiento del inodoro.

Sin embargo, esta conducta sería ineficiente, pues los asientos del inodoro están diseñados especialmente para repeler las bacterias, algo que el papel no hace. Además, según asegura el especialista de enfermedades infecciosas William Schaffner en una entrevista para El Confidencial, “las tazas del váter no son un vehículo para la transmisión de cualquier agente infeccioso”. Así que no existe problema si tu piel tiene contacto con él.

¿Por qué no debes cubrir la tapa del inodoro con papel higiénico?

Cubrir los bordes del inodoro es mucho más perjudicial que no hacerlo debido a que el papel higiénico tiene una textura diseñada para ser absorbente, lo que lo convierte en un material perfecto atraer todo tipo de gérmenes y bacterias peligrosas que, por un motivo u otro, entran en contacto con el piel y pueden provocarnos E. coli, Norovirus, Shighella, Streptococcus, Staphylococcus o una neumonía.

No vuelvas a poner el papel higiénico en el asiento del inodoro. Foto: Rolloid

Esta advertencia no llega de cualquier sitio, sino de muchos expertos como el profesor del Departamento de Microbiología y Patología de la New York University School of Medicine, Philip Tierno, quien asegura que recurrir a esta técnica cada vez que evacuamos fuera de casa multiplica considerablemente las posibilidades de entrar en contacto con millones de bacterias infecciosas.

Otro consejo que brinda el especialista es que al momento de usar un baño público evites los secadores de manos electrónicos, pues contienen una gran cantidad de bacterias en su interior. Al activarlos, los gérmenes se ponen en contacto directo con tu piel.