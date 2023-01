¿Cuánto mide Christian Cueva? Esta es la estatura real del futbolista peruano

A sus 31 años de edad, Christian Cueva ha conseguido varios logros con la selección peruana. El jugador nacido en la ciudad de Trujillo, Piura, se formó en las divisiones menores del Deportivo Universidad San Martín de Porres y debutó a nivel profesional con dicho club en 2008. Su buen desempeño en el terreno de juego le ha ayudado a formar parte de equipos de Europa y de Medio Oriente. ’Cuevita’ ha integrado el plantel de Rayo Vallecano y Al-Fateh, además de haber tenido un paso por el Sao Paulo de Brasil y Alianza Lima.

‘Aladino’ también suele llamar la atención por su estatura. Si bien no destaca por su tamaño, su talento con el balón le ha permitido resaltar en los clubes en los que ha jugado. Así, actualmente es un referente de la Bicolor, con la que ha podido disputar el Mundial de Rusia 2018 y ser subcampeón de la Copa América 2019. En ese sentido, te contamos cuánto mide Christian Cueva.

¿Cuánto mide Christian Cueva?

El portal especializado Transfermarkt tiene información sobre la estatura de jugadores de todo el mundo, entre los que se encuentra Christian Cueva. De acuerdo con la plataforma, el futbolista peruano mide 1,69 metros. Se trata de los uno de los más bajos de la selección peruana, aunque ello no ha sido impedimento para que se posicione como capitán de la Banquirroja en más de una ocasión.

Para mejorar su rendimiento en el campo de juego, ‘Cuevita’ también contrató un entrenador personal. Se trata de José Neyra, con quien, además, mantiene un vínculo de amistad. “Mi couch ahora es como mi hermano. Hubo un momento en mi carrera donde no me sentía bien, así que le pedí al presidente de mi club (Al Fateh) volver a Perú con mi familia. Lo contacté a José (Neyra) y me puso las cosas claras”, señaló a Gol Perú el mediocampista ofensivo.

Christian Cueva tiene 31 años de edad. Foto: AFP

¿Cuántos años tiene Christian Cueva?

Christian Cueva tiene 31 años de edad. El nacido en Trujillo debutó a los 16 años de edad en el fútbol peruano. El destacado futbolista peruano jugó su primer partido a nivel profesional con el club Deportivo Universidad San Martín de Porres en 2008.

En 2012 se unió al plantel de la Universidad César Vallejo. Luego de ello pasó por otros equipos de la región hasta que en 2013 se trasladó a España para defender la camiseta del Rayo Vallecano. Otro club europeo en el que militó fue el FC Krasnodar. ‘Aladino’ también integró equipos de Brasil, como el Santos o el Sao Paulo.

Además de ello, perteneció a Al-Fateh de la liga profesional de Arabai Saudita, en la que participaban sus compañeros de selección André Carrillo, Christopher Gonzáles y Alex Valera.