Torre Eiffel: ¿por qué está icónica construcción estaría en peligro tras 136 años de existencia?

Desde su inauguración en 1889, la Torre Eiffel se ha convertido en el símbolo indiscutible de Francia no solo por su belleza estética, sino porque representa el poder y las habilidades industriales de dicho país. Su construcción fue toda una hazaña para la época, pues hasta entonces nunca se había erigido una estructura de hierro tan grande y tan imponente en el mundo.

El creador de esta obra, el famoso ingeniero Gustavo Eiffel, dijo alguna vez que con su torre “quería demostrar que Francia no es solo el país de la diversión y el entretenimiento, sino también el de los ingenieros y constructores reclamados en todo el globo para construir puentes, viaductos, estaciones y los principales monumentos de la industria moderna”.

Pero, como nada dura para siempre, esta icónica construcción que sirvió de inspiración para tantos artistas y escritores podría derrumbarse en poco tiempo a falta de un correcto mantenimiento. Cabe resaltar que el plan original era que permaneciera en París solo dos décadas, a fin de que la mayor cantidad de personas pudiera disfrutar del auge industrial. Una vez cumplido el plazo, la estructura tenía que ser desmantelada. Sin embargo, por el valor identitario que generó, la Torre Eiffel sigue ahí 136 años más tarde. Aunque quizás no por mucho más tiempo.

La Torre Eiffel corre peligro de derrumbrarse. Foto: Hola

¿Por qué la Torre Eiffel estaría en peligro?

Según una investigación realizada por la revista francesa Marianne, este enorme monumento estaría completamente cubierto de óxido y en un muy mal estado. Además, el informe acusa a la empresa que gestiona los recursos de la Torre Eiffel, Sete, de no realizar los trabajos de restauración adecuados, pues hasta el momento lo único que ha hecho es aplicar una capa de pintura de 60 millones de euros para tapar los daños.

Los expertos argumentan que hay que eliminar el metal de la torre para luego reparar y repintar. No obstante, advierten que pintar sobre pintura vieja empeora la corrosión. “Si Gustave Eiffel visitara el lugar, le daría un infarto”, explicaba un especialista anónimo a la revista.

La Torre Eiffel necesita reparaciones con urgencia. Foto: Minube

El argumento para no emprender un proyecto de restauración completo, según el mencionado medio, sería mayoritariamente económico: Sete no está dispuesta a renunciar al ingreso que generan los cientos de miles de turistas que la visitan diariamente. Después del Louvre y Versalles, la Torre Eiffel es el cuarto sitio más concurrido en todo Francia. Sin embargo, si no se toman las medidas pertinentes, no existirán las condiciones adecuadas para que los ciudadanos compren boletos para subir.