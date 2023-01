¿Por qué la masificación del GNV no avanza en regiones, pero sí en Lima?

Nuestro país no ha logrado equiparar la demanda de combustibles importados como el petróleo, gasolinas, diésel y GLP con la producción de los mismos. A raíz de ello, ante los problemas de precios y desabastecimientos, el gas natural vehicular (GNV) se perfila como una solución rentable. No obstante, su uso aún no logra masificarse a nivel nacional. ¿A qué se debe? Un especialista amplía el panorama.

El GNV es un recurso natural extraído de los yacimientos de Camisea, en Cusco, cuya utilidad en favor de los peruanos es cada vez mayor, principalmente como fuente de energía para las cocinas y vehículos por sus bajos precios. En búsqueda de obtener una respuesta a la brecha en su consumo, La República conversó con el exviceministro de Energía Pedro Gamio, quien brindó mayores luces al respecto.

¿Por qué no avanza la masificación de vehículos a gas en las regiones?

Según detalla el especialista, Lima e Ica son las regiones con mayor demanda de este recurso; por tal razón, las condiciones de precio y disponibilidad no son las mismas que en las demás localidades que componen el territorio nacional.

“Lima e lca son regiones con grandes redes de ductos, a diferencia de las otras concesiones de gas natural donde aplica el sistema de ‘gasoductos virtuales’, el cual no es otra cosa que el transporte del gas natural licuefactado en camiones cisterna, lo que encarece las tarifas para los hogares, transporte e industrias. Mediante un subsidio cruzado, esto se debe corregir con la tarifa nivelada”, expone Gamio.

¿Por qué en regiones no hay GNV como en Lima?

Ante esta problemática, el exfuncionario de la cartera de Energía y Minas señala que el Estado es el gran responsable de esta realidad; sin embargo, propone una alternativa para reducir las diferencias.

“El Estado no ha logrado articular una estrategia exitosa para la masificación nacional del gas natural. Por ejemplo, solo Ica tiene ducto, que está subutilizado, puede servir para llegar mediante una extensión a Arequipa, Moquegua y Tacna. Esta es la solución más económica”, afirmó Gamio.

¿En qué regiones hay disponibilidad de GNV y en cuáles no?

Según información de la firma CMS Grau, en la actualidad, existen ocho regiones que cuentan con estaciones de carga GNV, las cuales están ubicadas en Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Junín, Ica y Cusco.

“Hay avances importantes en Piura, en La Libertad, en Áncash y en menor alcance en Arequipa. También hay señales positivas, más de 1.500 vehículos convertidos en la ciudad del Cusco con solo dos estaciones de servicio y la posibilidad de conectar a 30.000 hogares, pero falta una visión descentralizada de la masificación del gas natural que genere igualdad de oportunidades del precio y que esto permita el desarrollo de una mayor disponibilidad del recurso y lo logremos tanto en hogares como transporte y su uso en la industria. Una visión nacional de la masificación que puede acelerar la transición energética a una más justa y más eficiente”, detalla el especialista en temas energéticos.

De acuerdo con información oficial de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), al mes de agosto del 2022, en Lima y Callao existen 66.202 gasocentros de gas natural vehicular. En el caso de Ica, son 4.215 estaciones de servicio. En tanto, las regiones del norte y sur oeste suman 555 gasocentros.