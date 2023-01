“Todo billete falso será picado”: ¿qué dice exactamente la Ley 27583?

Es usual ver en el Perú que algunos establecimientos tengan en sus instalaciones un anuncio que refiere que todo billete falso será picado y retenido, o en ciertos casos puede también leerse que serán denunciados. Asimismo, en múltiples ocasiones vienen estas advertencias junto con los números de un precepto legal, estamos hablando de la Ley 27583.

Cabe precisar que la falsificación está penada en territorio peruano. Asimismo, que las penas privativas por estos delitos van desde los 5 hasta los 12 años de restricción de libertad. Sin embargo, puede que a muchas personas les queden dudas de las especificaciones legislativas. Conoce a continuación qué es lo que dice con exactitud la Ley 27583 acerca del corte o retención de los billetes falsos.

¿Qué dice la Ley 27583 acerca de picar o retener billetes falsos?

La Ley 27583 no dice explícitamente que aquellos billetes falsos deben ser cortados o decomisados en los establecimientos en los que sean intercambiados. Todo parece indicar que más bien se trata de una interpretación de lo que sí contiene la figura legal.

El documento legal es mediante el cual se da la creación de la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario (OCN), adscrita al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, se estipula como un órgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a combatir la falsificación y alteración de billetes y monedas, nacionales o extranjeros.

También señala que se debe indagar preliminarmente los casos de falsificación de numerario que le presente el BCRP, las empresas del sistema financiero y cualquier persona, natural o jurídica.

Las personas pueden acercarse al BCRP a dejar los billetes falsificados. Foto: composición LR/La República

De esa manera, de acuerdo con este inciso, una persona natural, ya sea que tenga un negocio o no, podría denunciar el hecho a la Policía y también llevarlo directamente al BCRP para que ellos se hagan cargo adecuadamente. Si determinase que el numerario es falso, este quedará retenido de manera definitiva.

En cuanto al aspecto de cortar o picar los billetes que sean detectados falsos, la figura legal no dice nada directamente. Tan solo se vuelve a reiterar la incautación del material falsificado.

“Centralizar la custodia de las falsificaciones y alteraciones de billetes y monedas que le remita la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Banco Central de Reserva del Perú y las empresas del sistema financiero, manteniéndolos a disposición de las autoridades por cinco años como mínimo, o el tiempo que demore el proceso penal, según sea el caso.” Indican.

¿Se puede cambiar un billete falso en el banco?

No, los billetes adulterados no pueden ser canjeados, pero sí puedes y debes devolverlos. El dinero al ser falsificado no tiene ningún valor.

Ello se debe a que según el artículo 83 de la Constitución Política del Perú “La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú”. Por lo que cualquier producción ajena a la del BCRP no es válida bajo ninguna circunstancia.