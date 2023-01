¿Qué pasó con Christian Altamirano, el huanuqueño becado en una de las mejores universidades del mundo?

Desde que era muy pequeño, la vida de Christian Altamirano estuvo marcada por el éxito. A los 10 años ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y durante su etapa escolar ganó más 30 concursos, entre los que resalta la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemática Tailandia 2015. Gracias a este reconocimiento, obtuvo una beca completa para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), uno de los centros educativos más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo.

Por las aulas del MIT han pasado más de 78 premios nobel y 52 científicos que han obtenido la medalla de Ciencia de los Estados Unidos por sus aportes tecnológicos. Es porta razón que el ingreso de Christian Altamirano a esta universidad causó tanto revuelo en el 2016, pues solo mentes brillantes logran alcanzar una vacante en este centro educativo.

Según declaró el medallista, la admisión a esta institución no solo se da a través de un examen, como en la mayoría de las universidades peruanas, sino que también se evalúa la parte humana. “En mi caso, me pidieron realizar varios ensayos, sobre mí, sobre mi vida y de lo que quisiera hacer en el futuro. Además, me pidieron cartas de recomendación, las notas de colegio, entre otros papeles”, expresó en una entrevista para Saco Oliveros.

La historia de Christian Altamirano

La historia de este destacado estudiante comenzó en su natal Huanuco. Fue ahí, en una pequeña escuela, en donde Edgardo Figueroa, su primer profesor de matemáticas, notó su talento y empezó a prepararlo para los diversos concursos que se hacían a nivel local. Debido a que fue obteniendo varios premios, un prestigioso colegio limeño le ofreció una beca y, sin pensarlo mucho, sus padres decidieron mudarse a la capital para que Christian continuara sus estudios.

Y aunque al principio extrañaba mucho a sus amigos y le costaba adaptarse a su nuevo estilo de vida en la ciudad, las matemáticas le ayudaron a sobrellevar sus dificultades, según declaró el propio estudiante.

¿Qué pasó con Christian Altamirano?

De acuerdo con la plataforma web del MIT, Christian Altamirano logró graduarse en el año 2020 en la especialidad de Ciencias de la Computación y Matemáticas. Pero su vida académica no concluyó ahí, ya que en la actualidad viene cursando un postgrado en la prestigiosa Universidad de Yale.

Christian Altamirano figura como estudiante graduado en la web del MIT. Foto: captura MIT

Además, según la información que ha colocado en su cuenta de LinkedIn, hasta agosto del 2022 se desempeñó como ingeniero de software en la empresa fundada por Larry Page, Google.