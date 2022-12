Benedicto XVI: ¿qué fue lo que dijo ante las denuncias de encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia católica?

El papa emérito Benedicto XVI falleció la mañana del 31 de diciembre a la edad de 95 años en la Ciudad del Vaticano. Y, tras su muerte, más de un curioso recordó que el pontífice fue acusado en más de una oportunidad de encubrir los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica.

El último documento que lo involucraba en estos hechos fue la investigación presentada por la Arquidiócesis de Munich y Frisinga, en la cual recolectan casi 500 abusos cometidos entre 1945 y 2019.

¿Qué contenía el informe de la Arquidiócesis de Munich?

El reporte de 1.700 páginas con pruebas que comprobaban casi 500 abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica entre 1945 y 2019, concluyó que Benedicto XVI habría tenido conocimiento de al menos cuatro casos de abusos contra menores, cometidos por religiosos bajo su jerarquía cuando desempeñaba la labor de arzobispo de Munich y Freising entre 1977 y 1982, y no habría hecho nada al respecto.

Los autores del informe acusaron a Benedicto XVI de no castigar ni exponer a los sacerdotes acusados, incluso después de que recibieron una condena penal.

Benedicto XVI renunció en el 2013. Foto: vaticanNews

¿Qué dijo Benedicto XVI ante las denuncias de encubrimiento?

A inicios de año, el papa emérito se pronunció a través de una carta en la cual pedía perdón y expresó su dolor por los abusos y errores cometidos durante sus mandatos en los diferentes cargos que ocupó.

“ Una vez más, solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón . He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia católica”, indicó Benedicto XVI.

En la misma misiva, añade: “En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o cuando no lo afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia”.

Cabe resaltar que, a pesar de su petición de perdón, el pontífice niega en otro documento cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania.