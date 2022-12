¿Por qué los gatos solo maúllan a las personas? Esta es la verdadera razón

Los gatos, a diferencia de los perros, son animales mucho más independientes que se caracterizan por su vida solitaria e individual. Esto coincide con el hecho de que necesitan mucho de los sonidos para relacionarse entre ellos. Este hecho se traslada al ámbito de los felinos domésticos, quienes —al igual que los salvajes— se apoyan principalmente en los olores para ello.

Es con aquellos conocimientos que surge la duda respecto a por qué, entonces, los gatos solo maúllan a los humanos. Los mininos utilizan también el lenguaje corporal para comunicarse en general, pero el tema con los maullidos es que se encuentran dirigidos específicamente a las personas. Curiosamente, ya existe una explicación científica para este particular comportamiento.

¿Por qué los gatos maúllan a los humanos?

Según el estudio “Classification of domestic cat (Felis catus) vocalizations by naive and experienced human listeners” de Nicholas Nicastro y Michael J Owren, el principal propósito detrás de los maullidos es “llamar la atención de los humanos”. Esta investigación consistió en llevar a cabo dos experimentos para ver cómo un grupo de personas y gatos se comunicaban entre ellos.

El trabajo sirvió para demostrar que los participantes pudieron interpretar mejor los maullidos de gatos con los que habían vivido que los de otros que no conocían. Otra conclusión fue que este sonido felino es, por defecto, no específico. Sin embargo, con la experiencia, el oído humano puede volverse más proficiente para inferir estados gatunos positivos y de afecto.

Los gatos maúllan para llamar la atención de sus dueños por diversos motivos. Foto: tqpets

Los gatos y el uso de sus maullidos

Ya sabiendo que el maullido no es parte del lenguaje natural de los gatos, vale aclarar que sí hay un único tipo de este sonido que ocurre entre la gata y sus crías. Los pequeños gatitos emplean esta conducta para pedirle atención y cuidado a su progenitora. Una vez que han crecido, lo utilizan de muchas otras formas dentro de la comunicación entre ellos y los humanos.

El estudio anteriormente citado respalda la idea que los felinos domésticos pueden llegar a afinar sus maullidos y utilizarlos a su conveniencia con sus dueños, dado que estos les demuestran ser cada vez más hábiles para entender qué desean cuando maúllan. Naturalmente, el lenguaje corporal, la situación, contexto y ubicación permiten que este mensaje sea más fácil de comprender.