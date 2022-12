¿Por qué Mariah Carey no lleva el apellido de su familia venezolana?

Mariah Carey es una de las artistas femeninas más exitosas en la industria de la música y reconocida mundialmente por su popular canción de Navidad “All i want for christmas is you”. La famosa compositora tiene también un pasado que involucra su descendencia latinoamericana y un nombre que pudo haber usado si su abuelo no hubiese tomado una importante decisión.

¿Por qué el padre de Mariah Carey se cambió de apellido?

En diversas entrevistas, la reconocida cantante Mariah Carey ha dado a conocer sus raíces latinas al contar la historia de cómo obtuvo su apellido Carey.

De acuerdo a la cantante, el motivo se debe a la decisión que tomó su abuelo cuando migró a Estados Unidos y quiso evitar ser víctima de actos discriminatorios. Él se llamaba Francisco Roberto Núñez.

Para ser más aceptado en tierras norteamericanas, decidió anglicanizar su primer y segundo nombre, por tanto, eligió un apellido inglés/irlandés, resultando en Frank Robert Carey.

¿Cómo se debió llamar Mariah Carey?

Los cambios que realizó su abuelo al apellido de su padre hicieron que la cantante tuviera el nombre con el que se le conoce actualmente. Sin embargo, también pudo ser similar al que tuvo su familia cuando vivían en Venezuela.

Así, su nombre y apellido modificado resultaría ser María Núñez. Tras el descubrimiento de su identidad que en el año 2020, sacó un nuevo álbum titulado “Mariah”, con siete éxitos de los años 90.