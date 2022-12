¿Por qué al dedo medio se le llama dedo corazón, pese a que se le relaciona a los insultos?

Un solo gesto facial, corporal o verbal puede tener distintos significados dependiendo de la historia de cada cultura. A través de los años, sin embargo, la popular acción de levantar el dedo del medio siempre ha mantenido el mismo mensaje vinculado a los insultos. Pero ¿por qué se le conoce como el dedo corazón? Descúbrelo a continuación.

¿Por qué se le dice dedo corazón?

Según la Real Academia Española (RAE), el dedo del medio es conocido también como dedo corazón o dedo cordial al ser el más largo de ellos y por su ubicación al medio de la mano.

Los dedos de las manos son importantes para realizar las actividades diarias, tanto en el trabajo como el hogar. Foto. lesionesdelamano.com

El término corazón hace referencia a la ubicación central del dedo y no a un significado romántico ni mucho menos a un insulto . Cabe resaltar que no debe confundirse con el dedo anular, que sí es vinculado por creencia popular al amor, por una conexión entre la vena y el corazón. Actualmente, sigue siendo el dedo predilecto para portar anillos de compromiso.

¿Qué significa levantar el dedo del medio?

El antropólogo Desmond Morris explicó que la acción de levantar el dedo del medio es una de las ofensas más antiguas que se conocen: “El dedo medio es el pene y los dedos doblados a cada lado son los testículos. Al levantarlo, estás exhibiendo un gesto fálico. Es un decir, es un falo que estás mostrando a la gente, lo que implica un comportamiento muy primitivo”.

Desde los años antes de Cristo (a.C.), filósofos como Diógenes emplearon el gesto de levantar el dedo medio a manera de insulto. Según la historia griega, el estudioso hizo dicho gesto para manifestar su desagrado por el orador Demóstenes.

Sin embargo, aunque en un inicio este gesto tuvo un significado grotesco, en la actualidad ya no se considera obsceno. Según el profesor de Leyes en la Universidad Americana en Washington, Ira Robbins, el levantar el dedo medio ha perdido su valor: “Ya no hace referencia a intereses lascivos, está tan incorporado en la vida diaria de este país y de otros, que ahora significa muchas cosas como protesta, rabia o excitación . No es solo un falo”.