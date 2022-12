Monique Pardo, exvedette con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, ha hecho de su canción “Caramelo” un verdadero himno que es igual de conocido como el de su compañera Susy Díaz con “La trompeta”. Las estrofas que componen el sencillo suelen ser entonadas como una loa a los placeres sensoriales, por ello su origen puede llegar a interpretarse a partir de la experiencia amorosa o afín de la intérprete con algún amante desconocido.

Este tipo de pensamiento, sin embargo, está alejado de la realidad, ya que la evocación que realiza, y que acompaña con una pegajosa melodía, es todo lo contrario a la celebración de algún momento amoroso. Las letras tienen, en cambio, un trasfondo lleno de tristeza y pena, no relacionado con algún galán de la cantante pelirroja. Conoce cómo llegó un pasaje funesto de la vida de Monique Pardo a transformarse en “Caramelo”.

¿Cómo Monique Pardo pudo convertir un momento de tristeza en su máximo hit?

En la vida hay momentos de suma tristeza y eso lo sabe más que nadie Monique Pardo. El lamentable hecho de tener a su mamá Rosa enferma fue la principal razón para que lograse escribir la parte fundamental de la letra de “Caramelo”. Según declaró a un medio local, ella estaba recién llegada del Cusco. Anteriormente, ella había tenido un sueño a modo de vaticinio con su madre, por lo que tenía premura de llegar a la capital.

Monique pasó momentos de dolor al encontrar a su mamá Rosa en muy mal estado de salud. Presurosa llevó a su madre a que la operaran, pero la respuesta médica fue casi nula. Luego de un tiempo de espera la pudieron atender en otro establecimiento.

“Cuando veo a mi mamá, Rosa, tenía el vientre hinchado. Estaba muy mal. La llevé al hospital, pero no la operaban. Entonces la trasladé a otra clínica para que por fin la operen. Y se detectó que era un cáncer. La operaron, duró unos 15 días terribles”. Relató Pardo.

La persona a la que tanto quería Monique pasaría medio mes internada, por lo que al hacerle compañía había estado alejada de su trabajo como artista; así, personas relacionas con su producción le pedían constantemente que saque una nueva canción. Ella simplemente cogió un pedazo de papel y escribió lo que salía de su corazón.

Monique Pardo y su mamá Rosa, quien fue inspiración de su canción "Caramelo". Foto: composición LR/La República/difusión

“Esos días en el hospital me estaban molestando para que yo escriba una canción. Tanto me fastidiaban con eso que agarré un papel y escribí: ‘Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Acércate a mí y quiéreme así'. Entregué ese papel y dije: ‘Déjenme en paz, no tengo corazón para esto’. Cuando escribí no me quites mi caramelo, en realidad le estaba pidiendo a dios que no me quite a mi madre”, explicó la cantautora.

Así, de un momento aciago y con apoyo de su productor Rodolfo González Pinedo llegó a completar la canción. Posteriormente, se convertiría en un clásico. Actualmente, la canción tiene más de 30 años y continúa vigente.