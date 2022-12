Navidad: ¿en qué países está prohibido celebrar el nacimiento de Jesús y por qué?

La Navidad es una celebración tradicional que la mayoría de los peruanos asumimos como una de las más populares en nuestro país y en el mundo. El 25 de diciembre es una fecha muy especial para todos los cristianos a nivel mundial porque, más allá del los planes, regalos y saludos, aquello que homenajea esta festividad es el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios.

Sin embargo, existen algunos países que no solo no celebran la Navidad, sino que, incluso, tienen prohibido hacerlo, por ley. Existen algunos en los que no estaba bien visto hacerlo o donde anteriormente no se permitía pero hoy en día se muestra tolerancia hacia los pocos que sí quieren festejar. ¿Cuáles son los países donde está prohibido celebrar la Navidad y por qué son así?

¿Por qué no se celebra la Navidad en Brunéi?

Brunéi, el pequeño y hermético sultanato de Asia, también canceló la Navidad en diciembre de 2015 por órdenes de su gobernador, Hassanal Bolkiah. Antes de hacerse oficial, líderes religiosos del país ya habían adelantado que se iba a prohibir esta festividad de manera estricta. Similar a lo que dijeron en Somalia, se temía que los musulmanes pierdan el rumbo y se alejen de la fe.

“Usar símbolos religiosos como cruces, velas encendidas, colocar árboles de Navidad, cantar canciones religiosas, mandar saludos… van en contra de la fe islámica”, decían en Brunéi. Se avisó que la pena por incumplir la norma sería una sentencia de cinco años de cárcel, y que el solo utilizar gorros o ropas que hacen referencia a Papá Noel ya es una ofensa suficiente para ser considerada delito.

Hassanal Bolkiah, el sultán de Brunéi, es una de las personas más ricas del mundo. Foto: Getty Images

¿Por qué no se celebra la Navidad en China?

Si bien era ya conocido que en 2018 se implementaron ciertas regulaciones en torno a temas y actividades religiosas considerados ilegales por el Estado, en diciembre de 2021 trascendió en medios internacionales que se filtró un documento del Gobierno de China respecto a la prohibición de la Navidad. Este ordenaba a los ciudadanos no celebrarla por ser una tradición occidental.

Tanto la celebración cristiana como el propio cristianismo estaban vetados en el país asiático desde hace mucho tiempo, pero ellos tenían su propia “versión comercial” de la Navidad, que no está vinculada a la religión. No obstante, el comunicado filtrado en 2021 iba incluso contra los negocios que se benefician de la festividad, y acusaba a todo esto de dañar la cultura tradicional china.

Algunas decoraciones en la Navidad en versión china en Shanghái, en 2018, mucho antes de la cancelación. Foto: Instagram/@timeoutshanghai

¿Por qué no se celebra la Navidad en Corea del Norte?

Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo y, de acuerdo a la poca información de la que disponen los medios occidentales, se tiró abajo todas las actividades cristianas a inicios de los 50. Además, se resalta que Kim Jong-Un odia la Navidad y la prohibió de manera explícita en 2016. Se dice también que a quienes se les encuentre celebrando podrán ser detenidos.

Lo curioso que llegó con el acto de vetar la Navidad en Corea del Norte fue que el líder supremo hizo que el pueblo celebre a su fallecida abuela, Kim Jong-Suk. La esposa de Kim Il-sung, el fundador del país, nació el 24 de diciembre de 1917, y es considerada como una de las heroínas de la República. Su memoria siempre es honrada por los medios locales, que destacan sus actividades revolucionarias como guerrillera.

Kim Jong-Suk, la abuela de Kim Jong-un y una de las personas más importantes de la historia de Corea del Norte. Foto: KFA España

¿Por qué no se celebra la Navidad en Somalia?

Somalia es uno de los países más pobres de África y ha sufrido mucho caos y violencia, donde la población es mayormente musulmana. En diciembre de 2015, el Gobierno federal anunció la decisión de prohibir las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Mogadisco, la capital. La principal razón para esto era que estas festividades “no tienen nada que ver con el islam”.

El ministro de Religión advirtió en ese entonces contra estas festividades: “Todos los eventos relacionados con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo son contrarios a la cultura islámica (…). Podrían dañar la fe de la comunidad musulmana. La Navidad no será celebrada en Somalia por dos razones: todos los somalíes son musulmanes y no hay comunidad cristiana aquí. La otra es por seguridad”.

Somalía es un país donde prácticamente toda la población es musulmana. Foto: Getty Images

¿Por qué no se celebra la Navidad en Tayikistán?

La exrepública soviética es también uno de los países más herméticos del mundo, donde los medios de comunicación están estrictamente controlados por el Gobierno. Tayikistán ya venía restringiendo progresivamente las celebraciones occidentales desde años anteriores, pero en diciembre de 2015 llegó la medida más estricta con la prohibición de la Navidad y Año Nuevo.

Un decreto oficial vetó “el uso de fuegos artificiales, comidas festivas, entrega de regalos y generar dinero” por las celebraciones de Año Nuevo y también “la instalación de un árbol de Navidad real o artificial” en colegios y universidades. Un año antes, el Gobierno ya había cancelado al Padre Frost, la versión rusa de Papá Noel.