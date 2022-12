¿Qué pasó con don Gilberto en “Al fondo hay sitio” y por qué los fans temen por su vida?

En las últimas horas, muchos fans de “Al fondo hay sitio” han mostrado su preocupación por redes sociales tras ver las escenas en las que don Gilberto comenzaría a sufrir los efectos del alzhéimer, que le impiden recordar con claridad parte de su vida junto con su familia en la exitosa serie peruana. En una entrevista para La República, Gustavo Bueno, el actor que le da vida a este pintoresco personaje, habla sobre lo sucedido y aclara lo que muchos quisieran saber con respecto a su salud.

Como se recuerda, hace algunas semanas se viralizó un post en el que Teresita se le acerca y él, sin reconocerla, le pregunta quién es. Desde entonces, y tras los recientes acontecimientos que se produjeron en la producción nacional, miles de dudas sobre su situación se hicieron presentes.

¿Qué dijo Gustavo Bueno sobre la situación de don Gilberto?

En entrevista con este medio, Gustavo Bueno despejó algunas dudas sobre don Gilberto y aclaró lo que estaría por venir en la serie.

“ No (padece de alzhéimer), Gilberto puede tener lo que se llama un alza en el azúcar o problemas de hígado que lo conducen a una encefalopatía ”, dijo el intérprete. En ese sentido, explicó un poco en qué consiste esta enfermedad: “La encefalopatía es transitoria, pero también tiene pérdidas de memoria, de ubicación, de sentido y todo eso”.

¿Por qué los fans piensas que don Gilberto puede morir?

A medida que transcurrían las escenas, don Gilberto se da cuenta de que viene padeciendo de pérdidas de memoria. En uno de los actos, Teresita le pregunta si se encontraba bien, lo cual da pie a una serie de revelaciones sobre el estado de salud poco favorable del personaje.

Don Gil no puede conciliar el sueño y July se acerca para hablarle. Sin embargo, él no puede reconocerla, pues, al no tener claro lo que acontece, le dice “ya me tengo que ir”, con mucha pena.

Luego, Peter lo visita y en este momento es en que el patriarca de los Gonzales le expresa cuánto extraña a su ‘Palomita’. Ante esto, los fans piensan que puede morir para reencontrarse con Doña Nelly.