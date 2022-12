El anime como medio se ha vuelto mainstream desde ya hace unos años, y los insights de Pornhub indican que el hentai está siguiéndole los pasos. Este género para adultos se ha consolidado como el término más buscado del mundo en este sitio web de contenido restringido por segundo año consecutivo. Se trata de una gran industria que cuenta con muchos años de historia. No obstante, ¿qué significa ‘hentai’?

La popularidad del término ‘hentai’ se ha dado a conocer incluso para las personas que no lo consumen, pero esto ha llevado a que se generen una serie de mitos e ideas erróneas sobre el mismo. Qué es realmente, a qué tipo de contenido hace referencia su uso, cuál es el propio significado textual del mismo... Es conveniente aclarar algunas de estas dudas alrededor de este género del anime.

Arte oficial de "Kaede to Suzu", uno de los hentai más populares de estos tiempos. Foto: Kyockcho

¿Qué significa ‘hentai’?

En primer lugar, es importante dejar en claro que aquello que el público occidental concibe como ‘hentai’ es muy distinto para los japoneses. Fuera del país asiático, el término suele ser empleado para referirse a anime y mangas eróticos y sexuales, especialmente aquellos caracterizados por la representación de contenido sexual explícito. Esta connotación es más una innovación norteamericana.

Una definición —la más relevante para el tema— del diccionario japonés Daijirin (Segunda Edición) de la palabra ‘hentai’ es “abreviación para ‘hentaiseiyoku’ (変態性欲), también, una persona con esos intereses”. Ese segundo término está definido como “conductas y deseos sexuales perversos y que se exhiben de manera anormal”, sin hacer referencia alguna a los animes ni material pornográfico .

Asimismo, es frecuente encontrar que en occidente se utiliza ‘H’ (de ‘etchi’) como sinónimo de ‘hentai’. Sin embargo, la definición japonesa de ‘etchi’ solamente se refiere a algo sexual/indecente, mas no perverso. Por el contrario, allá emplean ‘hentai’ para referirse a algo extremo o anormal. En ese sentido, solo ‘H’ es un indicativo de entretenimiento con contenido sexual/pornográfico.

Los artistas japoneses no colocan 'hentai' en sus obras, sino otros indicadores como el R+18 o "solo para adultos". Foto: Kitaku

¿Qué es el ‘hentai’, como se le conoce en el resto del mundo?

De manera concreta, el hentai es anime y manga para adultos (R+18) con contenido sexual explícito. No obstante, hay mucha desinformación respecto a qué tipo de obras realmente califican como tal. Es también muy usual encontrar a personas que no están familiarizadas con el medio y llaman ‘hentai’ a cualquier anime —o incluso fanarts e ilustraciones— con un personaje femenino desnudo o con poca ropa.

Hay muchos animes y mangas que contienen desnudez, pero esto no implica por defecto que son hentai o pornografía, al igual como cualquier medio de entretenimiento audiovisual o textual. Si bien no hay una línea estrictamente definida entre qué es y qué no, la presentación, donde se emite la distribución, y qué tanto se acerca una obra a lo explícito son importantes indicadores.

"To LOVE-Ru Darkness" es uno de los animes más populares que cuya desnudez y fanservice es bien elevada pese a no ser un hentai. Foto: Xebec

Animes y mangas con contenido adulto que no son ‘hentai’

El manga yuri “Asumi-chan Is Interested in Lesbian Brothels!” es un buen caso moderno para ejemplificar lo anterior. Esta serie contiene desnudez e incluso escenas de sexo, pero todas en función a una trama progresiva y, sobre todo, nunca muestra explícitamente los genitales de los personajes. Pese a ser considerado “NSFW” (not safe for work), el aspecto central de la obra no es el contenido sexual en sí.

Pese a su contenido sexual, “Asumi-chan Is Interested in Lesbian Brothels!” no es un hentai. Actualmente, sale en la revista Comic Yuri Hime de Ichijinsha, la cual históricamente se caracteriza por serializar mangas yuri que no son explícitos. Asimismo, la compañía estadounidense Seven Seas, que tampoco publica hentai, ha adquirido la licencia de la obra para su publicación en inglés.

El manga "Asumi-chan Is Interested in Lesbian Brothels!" ni incluye una advertencia de contenido adulto en sus portadas. Foto: Ichijinsha

Las categorías de hentai

Hay mucha gente que piensa de manera errónea que el hentai es, por defecto, “enfermo”, que es contenido totalmente sexual y nada más, o que todo son tentáculos y fetiches raros. Aunque es indiscutible que gran parte de las obras sí lo son, el espectro es muy amplio y es impreciso generalizar. En principio, al igual que con la pornografía, todo está clasificado por categorías y etiquetas.

Gracias a ello también es posible filtrar lo más fuerte y extraño de lo más vainilla y softcore. Fuera de todo esto, hay muchas obras que, pese a ser hentai, destacan principalmente por su trama y demás elementos como producto audiovisual. Uno de los más icónicos es el clásico “A Kite”, el OVA de 1998 que incluso tuvo una versión censurada ante su atractivo como anime más allá del contenido sexual.