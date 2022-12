El niño que cantó el villancico “Mi burrito sabanero” y vivió 40 años en la miseria: “No recibí ni un bolívar”

Todos los años escuchamos el villancico venezolano “Mi burrito sabanero”, la canción navideña más difundida en el mundo de habla hispana. Sin embargo, pocos saben que primero la grabó el músico Simón Díaz, y luego lo interpretó el grupo infantil “La Rondallita” en 1976 con la dulce voz solista del niño Ricardo Cuenci.

¿Qué pasó con la vida de este joven cantante? Aquí te contamos la historia completa.

¿Quién es Ricardo Cuenci, el cantante de “Mi burrito sabanero”?

Ricardo Cuenci grabó “Mi burrito sabanero” en 1976, cuando solo tenía 8 años. Los niños que participaron en esta grabación fueron seleccionados del Coro Infantil de Venezuela, y luego este grupo de infantes pasó a llamarse “La Rondallita”.

El sencillo se popularizó primero en las rocolas de Venezuela, pero de alguna manera llegó a Puerto Rico y se volvió un éxito rotundo. Ricardo viajó al país caribeño a presentarse en grandes estadios.

“Mi burrito sabanero”: ¿qué pasó con Ricardo Cuenci?

El músico César Muñoz entrevistó a Ricardo Cuenci en su canal de YouTube La Cata Musical. En la entrevista, Cuenci señaló que no recibió remuneración ni por las grabaciones o presentaciones.

Asimismo, Cuenci declaró para el diario El Periódico de España que su vida no fue fácil. “Lo que ganamos es para comer. No recibí ni un bolívar partido por la mitad. Me he sentido estafado, defraudado y engañado”, señaló.

Ricardo Cuenci y una vida accidentada tras el éxito de “Mi burrito sabanero”

Antes de cumplir 18 años fue a prisión por robar un almacén. Por ello, estuvo tres meses en la cárcel hasta que un amigo pagó la fianza.

En la actualidad, Ricardo, de 56 años, trabaja como carpintero y laminador en Caracas. “Necesito producir. Ojalá alguien me pudiera ayudar para volver a subirme a una tarima. Yo aún canto”.

Para Cuenci, la canción significa alegría, satisfacción y esperanza. “Es difícil no recordar. Cada vez que suena la canción lloro, no por lo que nunca gané, sino por la felicidad que produce”, explicó al medio español.

