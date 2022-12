“El Perú y su gente siempre está en todos lados”, es la frase se hace más real luego de que diversos usuarios compartieran un video en el cual se observa una isla que tiene como nombre a nuestra nación, pero que no que no está en el litoral peruano. Ante esta particular acción, los cibernautas preguntaron en qué lugar está ubicada la ínsula en mención.

¿Dónde queda la isla Perú y por qué se llama así?

La isla Perú está ubicada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos y es parte de un archipiélago artificial denominado “Islas del mundo” por el jeque Mohammed en el 2003 . Esta ambiciosa producción —que hasta la fecha de hoy no ha sido concluida— busca diseñar un mapa mundi con ínsulas donde cada una tenga el nombre de un país.

Sin embargo, las obras de este proyecto se paralizaron en 2009 cuando la empresa que estaba a cargo del proyecto entró a una crisis financiera. No obstante, muchas fueron las compañías que se disputaban este desarrollo, así como las concesiones no solamente de transportes, sino también de servicios en este nuevo y novedoso complejo cercano a las costas de Dubái, pero hasta el momento la deuda anterior no ha sido saldada, lo cual impide retomar la obra de este prospecto de ingeniería.

¿Cuál es el estado de las “Islas del mundo”?

Tras llevar más de 13 años paralizado, el proyecto “las islas del mundo” ha sido reportada mediante fotografías en un estado de deterioro debido a que el mar está logrando desfigurar el archipiélago artificial, llegando a deshacer algunas de estas islas. En esa línea, las alarmas saltaron cuando se publicó una imagen desde la ISS donde se aprecia, a la perfección, cómo ese conjunto de islas comienza a hundirse.