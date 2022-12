¿Alguna vez te imaginaste que pueda existir una persona idéntica a ti en otro lugar del planeta? Una Inteligencia Artificial (IA) trae esta idea a la realidad. Se trata de Twin Strangers, una app que utiliza una foto tuya para ubicar a tu posible ‘doble’ entre millones de personas de todo el mundo, muchas de las cuales nunca han oído siquiera de ti, e incluso te brinda la oportunidad de conversar con esa persona. Sigue leyendo para saber cómo encontrar a tu ‘clon’.

La idea de que exista una o más personas idénticas a uno físicamente no es poco común si tenemos en cuenta que en este planeta habitan 8.000 millones de personas. Hoy, la inteligencia artificial hace esto tan fácil de la misma forma en que nos ayuda a generar textos e imágenes, resolver problemas matemáticos e incluso a predecir al campeón de un torneo.

¿Cómo funciona Twin Strangers?

La página web irlandesa Twin Strangers asegura utilizar una inteligencia artificial (IA) que escanea las fotografías compartidas por más de nueve millones de personas registradas en la plataforma.

Para encontrar a tu ‘gemelo perdido’, primero debes tomarte una fotografía similar a la que aparece en tu documento de identidad. Procura que la instantánea sea clara, no tenga filtros, no se vea borrosa y que no estés haciendo muecas.

Luego, adjunta esta foto con tus datos personales (país, género y correo electrónico), además de tu nombre de usuario y contraseña. Finalmente, para que la IA realice la búsqueda, debes comprar créditos de búsqueda de IA que, según la web, tienen un costo inferior a los 50 centavos de dólar cada uno.

Para encontrar a tu 'doble', debes compartir tu foto en la plataforma junto a tus datos personales. Foto: captura de Twin Strangers

Tras el pago, la fotografía será analizada y comparada con las enviadas por los demás usuarios. Recibirás más de 100 resultados, los que sean más compatibles con tu información, y podrás abrirlos si cuentas con suficiente crédito.

Si encuentras a alguien que se parece a ti, puedes colocarlo en la carpeta ‘Mis gemelos’ y, si deseas contactarte con él o ella, enviarle una alerta con el botón ‘Conectar’. Si no hay coincidencias, puedes subir más fotos o esperar que más personas se sumen a la plataforma.

Incluso, si no quieres gastar dinero, simplemente puedes subir tu foto y esperar a que alguien que sí pagó te contacte.

Twin Strangers permite encontrar a tu 'doble' en cualquier lugar del mundo, como estas jóvenes de Estados Unidos y Reino Unido. Foto: Twin Strangers / Facebook

¿Cómo nació Twin Strangers?

Twin Strangers nació de un reto entre tres compañeros de piso allá por el año 2015, según relata el diario La Vanguardia. Una de ellos, Niamh, quedó impresionada por lo que hizo la periodista Sophie Robehmed, que encontró a su doble en 2011, y retó a sus compañeros Terence y Harry para que intentaran encontrar a su ‘gemela’ en 28 días.

La búsqueda se viralizó en redes sociales y el resultado fue increíble: ellos encontraron a Karen, una joven que parecía la gemela separada al nacer de Niamh. Luego, los otros dos muchachos también hallaron a sus ‘clones’, y luego decidieron crear Twin Strangers para ayudar a las demás personas a encontrar los suyos.