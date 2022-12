Navidad: ¿quién decretó que Jesús nació el 25 de diciembre y por qué se eligió esa fecha?

La Navidad es una celebración internacional que festeja el nacimiento del niño Jesús cada 25 de diciembre.

Esta fecha fue escogida por un sumo pontífice en el año 354 d. C. Sin embargo, sus cálculos no habrían sido precisos al obviar un par de eventos importantes de la historia.

¿Quién decretó que Jesús nació el 25 de diciembre?

No fue hasta el año 354 d. C. que se estableció que Jesús nació el 25 de diciembre. La fecha fue decretada por el papa Liberio.

Cabe resaltar que la Biblia no especifica una fecha exacta, y solo los evangelios de Lucas y Mateo relacionan el nacimiento de Jesús con dos hechos históricos: el reinado de Herodes (40 a 4 a. C.) y el censo ordenado por el gobernador romano de Siria, Quirino, en el año 6 d. C.

La Iglesia Católica conmemora el nacimiento de Jesús cada 25 de diciembre. Foto: Aleteia

Sin embargo, el libro del cristianismo sí menciona que Jesús murió a los 33 años, cuando Poncio Pilatos era prefecto de Judea (26 a 36 d. C.). Esto situaría el nacimiento del salvador entre el 7 a. C. y el 3 d. C.

En ese sentido, si se toma como referencia que Jesús nació durante el gobierno del rey Herodes y se descarta el dato del censo de Quirino, habría nacido en torno al 6 a. C.

¿Por qué se eligió el 25 de diciembre?

Ya sabemos el año aproximado según los registros bíblicos, pero ¿cuál fue el motivo por el que se escogió el 25 de diciembre?

Esta fecha está relacionada con las Saturnales, unas importantes fiestas romanas realizadas en honor a Saturno, dios de la agricultura, que se celebraran desde el 17 al 23 de diciembre.

Después llegaban las festividades de Brumales y Dies Natalis Solis Invicti, las cuales tenían lugar el mismo 25 de diciembre y celebraban el solsticio de invierno, el período más oscuro del año, cuando el Sol sale más tarde y se pone más pronto.

El elemento central de las tres festividades era la luz. En ese sentido, el cristianismo adaptó esto con la luz divina que iluminaría el mundo con el nacimiento de Jesús.