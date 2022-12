¿Quién fue Isaías Clivio, el niño héroe que dio su vida por el Perú y tiene una calle en su honor?

La historia del Perú está llena de personajes célebres que dieron su vida en defensa del país. Uno de ellos fue Isaías Clivio. Con tan solo 16 años, decidió unirse al ejército que combatió a las tropas chilenas en la Guerra del Pacífico y perdió la vida en combate. A pesar de su juventud, no dudó en unirse a las filas peruanas. Es por ello que en la actualidad una calle del distrito de Barrios Altos lleva su nombre. De esa manera, se rinde homenaje al adolescente héroe.

Isaías Clivio forma parte de los jóvenes que fallecieron durante la Guerra del Pacífico y que, al igual que otros célebres personajes como Andrés Avelino Cáceres o Miguel Grau, dejaron huella por el sacrificio que realizaron durante el conflicto armado con el país vecino.

¿Quién fue Isaías Clivio?

Isaías Clivio fue un joven peruano que nació en la ciudad de Chincha. Sus padres fueron Juan Clivio, de origen italiano, y María de la Roca de Vergalo. El tío del adolescente fue el reconocido poeta italiano Nicanor de la Roca de Vergalo, quien destacó en la literatura del siglo XIX.

A la edad de 16 años, Clivio optó por enlistarse en el Ejército peruano. Él tomó dicha decisión a vísperas de cumplir la edad de 17 años, según refieren sus biógrafos. De acuerdo con el libro “Niños héroes de la Guerra del Pacífico”, él se acercó hasta el cuartel Santa Catalina, ubicado en el distrito de Barrios Altos, y comunicó a los soldados su deseo de unirse como voluntario a fin de defender la ciudad de Lima, que, en aquel entonces, se encontraba sitiada por las tropas chilenas.

Su pedido fue escuchado. Fue así que se unió a la unidad de artillería rodada y trasladado a la primera compañía, la cual estaba comandada por el capitán Hernando Lavalle, y se encontraba bajo la supervisión del coronel Ezequiel Piérola. Este se encargaba de defender la zona de Pamplona del distrito de Chorrillos.

Isaías Clivio luchó en la batalla que se realizó el 13 de enero de 1881. Aquel día fue acribillado por los soldados de Chile. Su muerte y sacrificio no pasó desapercibido. Es por ello que en el distrito de Barrios Altos se decidió colocar su nombre a una de sus calles. De esta manera, se recuerda el valor del niño héroe peruano.

En la actualidad, una calle de Barrios Altos se denomina Isaías Clivio en honor el joven héroe peruano. Foto: captura Google Maps

¿Qué le dijo Isaías Clivio a su madre antes de morir en batalla?

Antes de partir del cuartel Santa Catalina hacia Chorrillos, Isaías Clivio le escribió una emotiva carta de su madre. El texto reveló que el adolescente peruano presagiaba que iba a fallecer en batalla, por lo que su mensaje finalizó con una singular despedida. A continuación, te compartimos las palabras que Clivio le dedicó a su progenitora.

Santa Catalina, diciembre 22 de 1880

“Madre querida, ¡madre de mi alma!, no puedo ir a comer con ustedes porque partimos enseguida para campaña. En este instante solemne comprendo lo que vas a sufrir. Perdóname, madre mía, si, ofuscado por el amor a mi patria, te abandoné. Si tengo la suerte de volver ya no me separaré de ti y te haré olvidar con mis caricias mi ingratitud. Devuelvo tu recomendación para el jefe superior, no he podido verle y ya sabes que prefiero adquirir los grados que deberlos a diferencias. Si no regreso así, se lo harás presente al señor Piérola. Abraza a mi hermanito; a abuelita, a Arturo y a todos. No llores, tengo alma grande, envíame tu bendición. Adiós, adiós, adiós, te beso, abrazo, y sufro mucho por ti. Adiós, adiós.”