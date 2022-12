¿Cómo evitar un mayor consumo en mi recibo si uso luces de Navidad durante estas fechas?

A pocos días del inicio de las fiestas navideñas, el consumo de luz en el hogar debe ser usado con mucha responsabilidad al tener algunos adornos y accesorios que le dan vida a esta época del año. Frente al mayor uso conexiones, suele haber un incremento significativo en los recibos que puede ser manejado de mejor forma.

Para ello se necesita identificar qué aparatos se emplearán con mayor y menor frecuencia durante las fiestas con el fin de reducir costos. Tal es el caso de las luces de Navidad que son un artefacto muy utilizado por lo tradicional durante estas fechas.

La República conversó con el ingeniero Óscar Chevarría, especialista de Atención al Ciudadano del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, para darle respuestas a algunas interrogantes muy frecuentes.

¿Qué debo hacer para evitar un consumo elevado en mi recibo de luz?

“En el marco de las fiestas navideñas, Osinergmin le recomienda a las familias utilizar luces de navidad tipo LED, ya que estas no se sobrecalientan, y consumen hasta 10 veces menos energía eléctrica que las luces normales. También se sugiere verificar el estado de los cables de las luces para que no se den fugas de energía, y también ver que no haya focos aflojados o rotos. Además, hay que comprar estos artefactos en un lugar autorizado que garantice su calidad”, señaló Chevarría.

¿Cómo evitar situaciones de riesgo en épocas navideñas?

Evita situaciones de riesgos como cortos circuitos o incendios con estos consejos:

Evitar conectar varios artefactos en un solo tomacorriente.

Evitar adaptadores de tipo cruz.

De preferencia utilizar extensiones con cables gruesos de cubierta doble de 10 o 15 Amperios.

¿Cuáles son las causas frecuentes de un recibo de luz elevado?

Según Osinergmin, estas son alguna de las causas más frecuentes de un recibo de luz con un alto precio de consumo: