Jorge García: el peruano que es campeón nacional de levantamiento de pesas y operario de limpieza

Jorge García Vegazo es un deportista peruano de 29 años de edad que en 2022 ganó el campeonato nacional de levantamiento de pesas. Él divide su tiempo entre sus entrenamientos y su trabajo como operario de limpieza pública. A los 5 años comenzó a ver e imitar a los pesistas que veía en la televisión y a los 10 años inició sus entrenamientos de forma casi diaria.

Ahora, tiene pensado iniciar sus estudios en la carrera de Administración en la universidad. Además, para conseguir sus logros deportivos, el joven atleta ha tenido que superar varias dificultades. En ese sentido, te contamos la historia de Jorge García Vegazo y cómo ha conseguido posicionarse como un reconocido deportista en la especialidad de levantamiento de pesa en el Perú.

¿Quién es Jorge García Vegazo, el peruano que es campeón nacional de levantamiento de pesas?

Jorge García Vegazo es un deportista calificado de levantamiento de pesas del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Según reveló a Infobae, a los 5 años empezó a imitar a los atletas que competían en diferentes competiciones, las cuales García Vegazo veía en la televisión. Fue así que a los 10 años se inició en el mundo del deporte. El mayor apoyo que recibió fue de su madre.

“Desde muy pequeño me gustaba el deporte y me pone en un colegio que se llama Centro Educativo Deportivo Experimental (CEDE). Es un colegio solo para deportistas. Yo postulé e ingresé para levantamiento de pesas o halterofilia”, declaró al citado medio.

Su infancia no fue nada sencilla. Él estudiaba en las mañanas, por las tardes entrenaba. Además, ayudaba a su madre a trabajar. Si bien en un principio le costó adaptarse a dicha rutina, con el tiempo se acostumbró a entrenar todos los días y adquirió disciplina.

“Me dije, ¿cómo me voy a adaptar a todo esto? Se me hizo un mundo en la cabeza. Me he ido adaptando y lo estoy amando”, acotó. Tras culminar su etapa escolar, García Vegazo continuó entrenando para mejorar su rendimiento en la disciplina deportiva de levantamiento de pesas.

Convertirse en un deportista calificado no ha sido nada sencillo para el atleta peruano. Según comentó, en varias ocasiones le han cerrado puertas o ha tenido lesiones, pero ha sabido continuar con su meta de destacar en el mundo del deporte.

Jorge García Vegazo es campeón nacional de levantamiento de pesas en la categoría 61 kilogramos. Foto: Jorge García/Facebook

Desempeño de Jorge García Vegazo como operario de limpieza

Además de esto, trabajó en diferentes empleos. Actualmente, se desempeña como operario de limpieza de la empresa Innova. Por mucho tiempo, él evitó contarles a sus compañeros de empleo que es deportiva calificado, pero luego se enteraron de ello tras ver varios de sus videos en las redes sociales.

En un diálogo con Perú 21, Jorge García aseveró que su trabajo se adecúa con el tiempo que debe invertir en entrenar. Señaló también que si bien no suele ser visto, a él le gusta su empleo, pero su idea es crecer.

“Para ser sincero, este no es un trabajo que esté bien visto en términos generales; ha sido duro realmente. Lo sigo sobrellevando. A veces pasa que las personas miran y hablan por lo que hago. A mí me gusta mi trabajo, pero mi idea es crecer profesionalmente, eso es lo que estoy buscando”, declaró al referido medio.

Él también hizo estudios de Derecho en una universidad privada, pero por motivos económicos tuvo que dejar su carrera. Sin embargo, tiene pensado comenzar estudiar Administración en la universidad.

Jorge Vegazo es un destacado atleta peruano que se desempeña como operario de limpieza. Foto: captura Infobae

¿Cuántas medallas tiene Jorge García Vegazo como atleta?

Este 2022, Jorge García ganó la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas en la categoría de 61 kilogramos de Perú. Pero no es el único logro que ha obtenido. Con 29 años de edad, él ha logrado alcanzar al menos 10 medallas en diferentes competiciones. Espera, además, poder formar parte de la selección peruana y representar al país en alguna competición internacional.